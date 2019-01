A Backyard Babies és az Audrey Horne Budapest lép fel - jegyinfo BACKYARD BABIES és AUDREY HORNE: április 19-én a BARBA NEGRA-ban Silver And Gold címmel 2019 tavaszán érkezik majd a svéd sleaze / glam / punk színtér alapcsapatának számító BACKYARD BABIES új albuma, a 2015-ös Four By Four lemez folytatása. Az új dalokkal természetesen útnak is indul a banda, április 19-én ráadásul Budapesten is megállnak. A hazai buli otthonául a BARBA NEGRA szolgál majd. "Hamarosan megünnepelhetjük a Backyard Babies 30 évét, ráadásul ma is az eredeti felállásban nyomjuk, és a Shovin' Rocks nóta ezt tökéletesen be is mutatja... Ha ez nem jön be neked, akkor nem szereted a rock'n'rollt!" A Backyard Babies-t három csapat kíséri majd, méghozzá olyan nevek, mint a norvég hard rocker AUDREY HORNE (az Enslaved-ből is ismert Ice Dale gitárossal), a dögös rock'n'rollt nyomató svéd csajbanda, a THUNDERMOTHER, illetve a szintén svéd, alternatív / garázs rock formáció, a SATAN TAKES A HOLIDAY.



[2019.01.11.]