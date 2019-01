Világsztárokkal jubilál az Open Road Fest Rock ikonok találkozóhelyévé avanzsál a 20. szülinapját ünneplő Harley-Davidson Open Road Fest. Június 5 - 9. között Alsóörse érkezik a 80-as évek egyik legmeghatározóbb himnuszát jegyző Europe, akik ráadásul most egy színpadon állhatnak a Deep Purple egykori énekesével, a legendás Glenn Hughes-zal. Joey Tempest és John Norum kisebb-nagyobb kihagyásokkal ugyan, de negyven éve zenél már együtt. Ez idő alatt világszerte ismertté váltak a Europe zenekar élén és ők jegyzik a 80-as évek egyik legismertebb, máig népszerű rock himnuszát, a The Final Countdown-t is, amely annak idején egyszerre 25 országban vezette a slágerlistákat. A zenészek elmondása alapján már a dal elkészítésénél érezték, hogy valami különleges születik, akárcsak legújabb albumuk, a 2017-es Walk on Earth címadó dala esetében. De hogy valóban felérhet-e ez a szerzemény a legnagyobb slágerhez az csak a rajongókon múlik. Egy biztos, a Europe 2015-ben már megrengette a vasparipákat a Balaton partján, a jubileumi fesztiválra azonban még nagyobb bulival és új dalokkal is készülnek. Facebook esemény ITT! A Europe két alapítóját a 70-es években népszerű zenekarok inspirálták, akinek koncertjeire együtt jártak még tiniként. Ilyen volt Thin Lizzy, az UFO, a Led Zeppelin és a Deep Purple is. Izgalmas tény, hogy épp ez utóbbi zenekar egykori nagyágyújával lépnek most ugyanarra a színpadra Alsóörsön az Open Road Festen. Glenn Hughes egy igazi legenda, akit gyakran emlegetnek a Rock hangjaként. 1968-as debütálása óta a nemzetközi rock szcéna meghatározó alakjává vált. Karrierje a Trapeze-zel indult, de az igazi robbanást a Deep Purple hozta, amelyet számos egyéb zenei projekt, szólóalbumok és közreműködések követtek, többek között a Black Sabbath-al is. Hughes 2019-es világkörüli turnéja során ejti majd útba hazánkat és a klasszikus Purple életérzést szállítja nekünk. Nem stúdióverziókkal készül, sokkal inkább a 70-es évek közepét, az akkori Purple életérzést és hamisítatlan rock’n’roll zúzást ígér. Facebook esemény ITT! A legnagyobb hazai motoros és zenei fesztivál szervezői már most beröffentették a gépezetet és igazi jubileumi meglepetésekkel készülnek. Az Early Bird bérletek azonban már csak pár napig érhetők el, így érdemes mielőbb lecsapni rájuk. Jegyvásárlás ITT! [2019.01.17.] Megosztom: