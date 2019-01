Mi az az MMAMT? Most kiderül! Megjelent Egyedi Péter szerzői bemutatkozása MMAMT, azaz Mindenkinek megvan a maga története néven adta ki első szólólemezét az Óriásból, a Rájátszásból, az Isten Háta Mögöttből, vagy az annabarbiból is ismert Egyedi Péter. Az elmúlt 15 évben meghatározó formációkban zenélő Egyedi már a kétezres évek eleje óta publikál szólószerzeményeket, ám ezek alkalomszerű megjelenések voltak. Az elmúlt egy év alatt állt össze a 13 dalt tartalmazó debütálás, amelyet Egyedi a már korábban is használt Mindenkinek megvan a maga története (MMAMT) néven ad ki. A MMAMT eredetileg Egyedi egy szál gitáros hálószobaprojektje volt, mára nagyobb felállású, izgalmas zenei kaland lett. A teljes szabadság és a sokrétű hangszerelés ellenére az MMAMT továbbra is egy jól körbeírható világ: Egyedi intim, letisztult, belső feszültségektől teli világa, ami semmi korábbi munkájához nem hasonlítható. „Nagyjából egy éve került helyre bennem a saját közlésem, hogy mi is vagyok én, mit és hogyan szeretnék a zenével mondani. Amikor ez megvolt, hirtelen minden egyértelművé vált és szinte magától kezdtek történni a dolgok. Talán soha semmi nem mutatott annyira pontosan engem, mint ahogyan ez a lemez teszi.” – mondta el Egyedi az albumról. A 46 perc hosszú bemutatkozás sokrétű, gazdag hangszerelésű anyag lett, amelyen az egy szál gitárostól a nagyzenekari felállású dalokig sokféle megszólalás helyet kapott. „Talán furcsa, hogy így alakult, de a lemezbemutatón lesznek dalok, amikor közel 10-en leszünk a színpadon.” – meséli Egyedi. És a lemezbemutató koncert sem ülős lesz, mint az eddigi szólóestek. A lemez egyik dalában Péterfy Bori vokálozik. „Szerettem volna, ha a Csak a miénk végén megjelenik egy női hang, mint a dal párbeszédének női résztvevője. Borit is és a hangját is nagyon szeretem, ő meg örömmel jött. Ráadásul a dal így szépen rímel a 2009-es Újraélesztő c. Péterfy Bori & Love Band szerzeményre is, amelyben duettet énekeltünk.” A lemezen egy versfeldolgozás is helyet kapott. A Sanzon c. dal Kemény István verséből született. Kemény és Egyedi már régóta együtt dolgozik a Rájátszásban, a Sanzon pedig meghatározó dal lett az egész lemez születésével kapcsolatban.



"A közlésem került a helyére a Sanzonnak köszönhetően. Kemény nyugodtan, egy hangerőn és egy energiaszinten olvassa fel a verseit, a szöveg így teljes mértékben ki tud bontakozni. Rájöttem, hogy én sem akarom túlszínezni a mondanivalómat, csak ki kell engednem, ami már egyébként is megszületett, odabent. Nem mondani akartam, csak kiengedni." – Mesélte Egyedi. Beck Zoltán, a 30Y énekese szerint „a kimondás akarata nélküli kimondás lemeze lett ez." [2019.01.22.]

