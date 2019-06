Remixversenyt hirdet a Kelemen Kabátban Gondold újra a Kicsi Rigót! Március elején debütált a Kelemen Kabátban legújabb dala, a Kicsi Rigó, amelynek azóta már félmilliós nézettsége van a legnagyobb videómegosztó portálon és az országos, valamint a helyi rádiók is játsszák.



A dal népszerűsége adta az ötletet a fiúknak, hogy remixversenyt hirdessenek a dalra. A nyeremény egy Sennheiser HD25-ös fejhallgató lesz, valamint ami talán még ennél is jobban kedvet csinálhat az ifjú tehetségeknek, hogy a győztes pályamű kiadásra kerül a Kelemen Kabátban Remixek 2019 EP-n. A zsűriben a szakma nagyjai, Sterbinszky, Náksi Attila és JumoDaddy döntik majd el, hogy melyik remix lett a legjobb. Segítség a versenyzőknek: Felhasználható részek: https://www.dropbox.com/sh/ a2sozr1hssaef40/AAAx0MP- ZmagVj_iR9RWrlXsa?dl=0

a2sozr1hssaef40/AAAx0MP- ZmagVj_iR9RWrlXsa?dl=0 124bpm

Eredeti dal: https://www.youtube.com/ watch?v=MU6K_lPvAE0 A nevezett dalt a kelemenkabatban@gmail.com email címre kell elküldeni június 9 éjfélig. Fontos, hogy a pályázók ne használjanak időkorlátos fileküldőt (pl. wetransfer), legjobb ha egy privát linket csinálnak a youtube-on vagy soundcloudon. Az eredményt június 16.-ig kihirdetik a fiúk és a díjat is átadják.



A dal mellett talán az is segítség lehet, amit az énekes Horváth Boldi mondott a dalról: - Egy nagyon ösztönösen és hirtelen jött zene-szöveg ötletet dolgoztunk ki február elején. Már borzalmasan vágytunk a tavaszi estékre, és kicsit a dalba menekültünk a hideg elől. Megpróbáltuk zenében megfogalmazni azt a friss lökést amit a tavasz ad a természetnek minden évben. A dalt a naplementében barátokkal tölttött tavaszi - nyári esték (melyek akár éjszakába nyúlnak) és természetesen maga Kicsi Rigó inspirálta. A zene egy pörgős klasszikus Kelemen hangzást kapott végül, és mi magunk is próbáltunk egy jó ízlésű mixet keverni az élő és az elektronikus hangszerek arányából. [2019.06.05.]