Idén is lesz Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál Harmincötödik alkalommal rendezik meg idén a Nemzetközi Bartók Szemináriumot és Fesztivált, amelynek július 12. és 21. között ismét Szombathely ad otthont - közölte szerdán a vasi megyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatón a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezetője. Szamosi Szabolcs elmondta: a karmesterkurzust Hamar Zsolt, a Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatója, Liszt-díjas karmester vezeti, a szeminárium növendékei együtt dolgozhatnak a Savaria Szimfonikus Zenekarral. Elmondta: az idei Bartók szemináriumnak a korábbi évek gyakorlatától eltérően valóban nem lesznek hangszeres mesterkurzusai. Szavai szerint ezek iránt a kurzusok iránt is nagy volt az érdeklődés, több országból lettek volna rá jelentkezők, de az átalakuló finanszírozás bizonytalanságai miatt nem tudták a kurzusokat időben megszervezni.



Hamar Zsolt ismertetése szerint a karmesterkurzus középpontjában idén két Bartók-táncjáték, a Csodálatos mandarin és a fából faragott királyfi, valamint Bartók első hegedűversenye áll, alá, ezeket vezényelhetik majd a fesztivál záró koncertjén egymást váltva a növendékek.



Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP) Szombathely polgármestere úgy fogalmazott: a város gazdag zenei életének fontos része a Bartók Szeminárium és Fesztivál.



Kiss Barna, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója szerint a zenekar számára is fontos, hogy segítségére lehetnek a fiatal karmestereknek és zenészeknek.



A Bartók fesztivál nyitókoncertjén az ELTE Savaria Egyetemi Központ (SEK) dísztermében Bartók Román népi táncok című művének átiratát és a Divertimentót, valamint Bach d-moll zongoraversenyét és a-moll fantázia és fúga című művének átiratát hallhatja a közönség a Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekara és Kovács Gergely zongoraművész előadásában, Hamar Zsolt vezényletével.



Az újdonságokhoz tartozik, július 13-án és 14-én a Főtéri Zenés Esték keretében Kőszeg is bekapcsolódik egy-egy programmal a fesztiválba.



A fesztivál részletes programja a http://bartokfesztival.hu oldalon olvasható.



- MTI - [2019.06.27.]

