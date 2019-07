Sokszínű lemez a Star Academy tehetségkutató egykori közönségkedvencétől A Kertész Iván album dalaiból is átjön, hogy érzik Iván „világát” is nagyon… Bár pár éve azt a bizonyos tehetségkutatót nem Ő nyerte meg, de egykori versenyző-társai közül - szemmel láthatóan - Ő az egyetlen, aki mostanra a legjobban kitudta használni a televíziós műsor adta lehetőségeket, olyannyira, hogy már szinte minden nap látható klipje valamelyik zenecsatornán és szólnak a zenéi a helyi rádiókban is. 2019 júliusára pedig nagy mérföldkőhöz ért a zenei karrierje azzal, hogy megjelent az első önálló lemeze 10 saját dallal. Kertész Iván sokoldalú énekesként bizonyított a Star Academy tehetségkutató műsorban, ahol egészen a döntőig menetelt, majd negyedikként végzett. Ezt a sokoldalúságát jól tükrözi az első lemezanyaga is, ami egy „stíluskavalkád”. Szinte mindegyik dal más, viszont a legtöbbje nagyon is jól áll a fiatal énekesnek. A lemez dalait a Hársházi Szabolcs-Kotsy Krisztina dalszerző páros jegyzi – akikkel mondjuk úgy: „jó lóra tett” az énekes. Szakmaiságukkal külön-külön és együtt is hozzájárultak már több ismert és kevésbé ismert előadó sikereihez. A Kertész Iván album dalaiból is átjön, hogy érzik Iván „világát” is nagyon… A jól sikerült album, teljes egészében itt meghallgatható [2019.07.02.] Megosztom: