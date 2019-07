Elvarázsolta a táj az énekesnőt - jönnek az újdonságok Nézz bele Páli Petra varázslatos nyaralásába! A csodaszép énekesnő elhalmozott minket lélegzetelállító fotókkal nyaralásáról és izgalmas hírekkel.



Petráról az elmúlt hetekben kevesebbet hallhattunk, ennek oka pedig az volt, hogy férjével két hetes - több országot átívelő - nyaraláson vettek részt. A sosem pihenő házaspárnak már nagyon kijárt ez az utazás, ki kellett pihenni az elmúlt hónapok fáradalmait és fel kellett töltődni az év második felére is. Szlovénián keresztül átutaztak Ausztriába, ahol a káprázatos táj, a hegyek teljesen elvarázsolták, ám mielőtt túlságosan megszokták volna már mentek is tovább Olaszországba s onnan tovább komppal Horvátországba. Természetesen a pihenés alatt sem álltak le a munkával, így komoly tervezés ment az énekesnő további lépéseiről. Ennek kapcsán elmondta, hogy hamarosan új klippel és dallal érkezik ami azért különösen izgalmas, mert Petra videói mindig egyediek és különös igényességgel készülnek el.



Aki pedig a vizuális élményre élőben is vágyik nem kell aggódnia, folyamatosan jönnek a felkérések és a nyáron biztosan találkozhat Petrával, többek között július 6-án Felsőpáhokon és Magyarkeszin, július 13-án pedig Somogymeggyesen!



[2019.07.04.] Megosztom: