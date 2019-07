Hatszín Teátrum - előadások, jegyek itt

Őrültek, haza!

Őrültek, haza!

Bemutató: 2019. november 16.

Anat Gov: Jaj, Istenem!

Anat Gov: Jaj, Istenem!

Gólem Színház és a Pesti Est bemutatja: Anat Gov: JAJ, ISTENEM!



Mi történt Baby Jane-nel?

Mi történt Baby Jane-nel?

Henry Farrell regénye és színdarabja alapján

Operabeavató

Operabeavató

2018 októberétől a Hatszín Teátrumban indult újra a népszerű beszélgetős koncertsorozat, az Operabeavató. A 2019/20-as évad teljes egészében Mozart Don Giovannijáról fog szólni, oly módon, ahogyan egy szokványos operaelőadás során nem nyílna lehetőség. Az előadást 14 és 100 év között mindenkinek ajánljuk!

Second Life avagy Kétéletem

Second Life avagy Kétéletem

Second Life avagy Kétéletem írta: Benedek Albert, Dömötör András, és a társulat

VARSÓI MELÓDIA

VARSÓI MELÓDIA

színmű egy részben Van a politika és van a szerelem. Ennek a két dolognak elvileg semmi köze egymáshoz. De volt, hogy volt. Van, hogy van. Milyen kár!



VÉNUSZ

VÉNUSZ

Két öreg barát, két híres színész hétköznapjait mindenestül felforgatja egy fiatal lány. Az egyikük a mennyországban érzi magát vele, a másikuk életét pokollá teszi.

