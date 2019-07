Run - ajánljuk FLORA újdonságát! FLORA július 8-án megjelent legújabb klipes dala a Run. Mutatjuk a videót. A ”FLORA” név mögött Winkler Flóra énekes-dalszerző szólóprojektjét találjuk. Dalait gitáron illetve zongorán szerzi, a dalszövegeket maga írja. Az alternatív rock műfaján belül mozgó hangszereléseket és a dalokhoz kapcsolódó megkapóan furcsa képi világot saját elképzelései szerint dolgozza ki társaival. 2018-ban indította szólóprojektjét, melynek dalain Dean Dichoso Los Angeles-i producer, Honfi Imre Olivér (basszusgitár, gitár) és Kiss Zsolt László (dob) közreműködésével dolgozik.



Dalainak mondanivalóját első sorban a természet ereje és annak az emberi ösztönökkel való párhuzamba állítása inspirálta, valamint annak felismerése ahogy a természetbe visszatérve az ember újra megélheti saját erejét és intuícióit. Ez a kérdés gyerekkora óta foglalkoztatja, s az ő olvasatában ez a kapcsolat lehet barátságos, hízelgő, de akár kíméletlenül kegyetlen is, mely szüntelenül tanít valami újat ha hallgatunk rá. Akusztikus szóló fellépései során gyakran teremt magával ragadóan erős, atmoszférikus hangulatot effektjeivel és nyers őszinteségével. FLORA 2018 nyarán Los Angelesben járt, ahol a legendás EastWest Studios-ban Zack Freitas ”Sweet Oblivion Tastes Like Peaches” című hamarosan megjelenő albumán olyan nevekkel dolgozott együtt énekesként, mint Dean Dichoso (producer), Kevin Haaland (gitár|Pete RG), Matt E. Fuller (gitár|Puddle Of Mudd), Adam Kury (basszusgitár|Candlebox) és Dave Krusen (dob|Candlebox, Pearl Jam, Rock and Roll Hall Of Fame Artist).



Ezen pozitív tapasztalatok hatására tervezi következő útját.



A július 8-án megjelent legújabb klipes dala a Run esetében – csakúgy mint az ezt megelőző Storm-nál – saját szerzeményről beszélünk.

Ez esetben FLORA az első akkorddal megrántja a gyeplőt és a dal veszett lóként rohan előre valami mesebeli erdőben egészen az utolsó akkordig, ahol a végső ágaskodások után kvázi fújtatva összerogy.



„Szeretem hagyni, hogy a hangszeresek trónt építsenek a hangom köré. Ez a dal pontosan így született meg a fejemben. És mindenképpen az volt a célom, hogy egy izmos testként tekergő szólóban teljesedjen ki.” A drop-D-ben lévő dal akusztikus alappal ágyaz meg a számtalan torzított gitárnak, a vaskos hangzás mégis lendületesen húz előre. FLORA hangja kétséget nem tűrően közli hányadán is áll a dolgokkal, az viszont hogy a videóban látható megszállott női alak magárahagyott menyasszony, vagy hasadt személyiségű szent-e, mindenki döntse el maga! [2019.07.31.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Roland zenész » dobos/ütős [2019.07.22.]

