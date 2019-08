Sziget Fesztivál 2019 - Nyilatkozott a főszervező "A jövő évekre is cél marad, hogy a Sziget nagyszínpadának minél erősebb legyen a fő fellépősora. A tervek között szerepel, hogy a többi nagyobb helyszínen is elérjük ezt és ezekre is több pénzt tudjunk fordítani" - mondta Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője a keddi zárónapon az MTI-nek. Mint kifejtette, az idei, immár 27. Sziget egy hároméves növekedési terv második esztendeje. Tavaly rekordszámú látogató, 565 ezer ember szórakozott a fesztiválon, idén ettől valamivel elmaradnak, várhatóan 530 ezer lesz a végső szám. A Sziget idei költségvetése meghaladta a 10 milliárd forintot, a nagyszínpadosokra 500 millióval több jutott, mint tavaly. Kádár Tamás kiemelte, hogy az idei felhozatalban a hét napra kilenc headlinert, kiemelt kategóriás fellépőt tudtak elhozni a nagyszínpadra, közöttük Ed Sheerant, Macklemore-t, a Nationalt, Post Malone-t, a Florence + The Machine-t, a Twenty One Pilotsot és a Foo Fighters - utóbbi koncertje zárja az idei Sziget nagyszínpados programját kedden este.



"A Sziget Zrt.-nek profit szempontjából nem lesz olyan jó éve, mint tavaly, de hosszú távú terveinken ez nem változtat" - jegyezte meg a főszervező.



Arról is beszélt, hogy a fesztivál a kezdetektől fontosnak tartja azokat az értékeket (a bolygó jövője, oktatás, tolerancia), amelyeket tavaly a Love Revolution kampányban összefoglaltak, idén pedig először a nagyszínpadon ismert nemzetközi személyek is figyelemfelkeltő beszédeket tartottak a témákban. Az úgynevezett influencerek beépítése a kampányba jövőre folytatódni fog.



A nyitónapi, teltházas Ed Sheeran-koncert kapcsán tapasztalt tumultuózus jelenetek kapcsán kiemelte: a lassú kijutás a Szigetről a koncert után a terveknek megfelelően történt. "Nem engedtük rá a tömeget egyszerre a K-hídra, mert az azzal járt volna, hogy a fesztivál területén kívül veszélyes helyzetek alakulhattak volna ki. A szakaszos kiengedés azt jelentette, hogy mintegy 45 ezer embert engedtünk ki mintegy másfél óra alatt, ami teljesen normális. A Sheeran-koncerten a nagyszínpadhoz vezető egyik úton valóban beszorult mintegy száz-százötven ember és kialakult egy helyzet, amivel érdemes foglalkoznunk" - mondta Kádár Tamás.



Hozzáfűzte: a K-hídról a fesztivál előtt néhány héttel készült vizsgálat megállapította, hogy a híd statikája rendben van. Utalt arra, hogy néhány évvel ezelőtt készült egy terv a híd felújítására, amit a fesztivál szervezői üdvözöltek, azért is, mert a felvázolt ütemterv figyelembe venné a Sziget időpontját is.



Annak kapcsán, hogy a III. kerület a zajhatár túllépéséért eljárást indított a Szigettel szemben, Kádár Tamás elmondta: ez megfelel a kerület és a fesztivál közötti szerződéseknek, az eljárás során fogják megállapítani, volt-e, és ha igen, mekkora és milyen időtartamú hangerő túllépés a fesztivál alatt. A főszervező szólt arról, hogy a zajcsökkentéssel kapcsolatos intézkedéseiket többször bemutatták, a III. kerület szakemberei a helyszínen is megvizsgálták az ehhez kapcsolódó technológiát és munkafolyamatokat és nem tettek észrevételt.



Megemlítette, hogy idén a 23 óra utáni nagy utcaszínházi előadás tartalmazott olyan pirotechnikai elemeket, ami miatt Bús Balázs III. kerületi polgármester a Sziget tűzijátékára vonatkozó engedélyeztetési eljárást a rendőrségnél megkérdőjelezte. "A Sziget legalább annyira fontosnak tartja a kisállatok védelmét, mint a kerület, ezt már több, a Hajógyári-szigeten elindított közös kezdeményezés is bizonyítja".



A Sziget fesztiválra idén mintegy száz országból érkeztek látogatók. A legtöbben az Egyesült Királyságból, majd Hollandia, Franciaország, Németország és Olaszország következik. A több mint ezer fellépő a világ 62 országából érkezett és az egyszerre bent lévő látogatók idén mintegy 53-47 százalékban voltak magyarok és külföldiek. [2019.08.18.]

