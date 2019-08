Több bemutatóval készül az évadra a Miskolci Nemzeti Színház Tizenhét bemutatóval készül a 2019/2020-as művészeti idényére a Miskolci Nemzeti Színház - közölte a 196. évadát kezdő teátrum a szerdai évadnyitó társulati ülését követően az MTI-vel. Mint közleményükben írták, három helyszínen, a "megszokott műfaji sokszínűséggel" várja a színház idén is a közönséget: opera, balett, musical, operett, mesejáték, klasszikus és kortárs színdarabok egyaránt megtalálhatóak repertoárban. Béres Attila direktor a társulati ülésen úgy fogalmazott, négy éve "azt a célt tűztük ki, hogy közösséget építsünk, mert a közösség tud színházat építeni". Felidézték, hogy az elmúlt évadban tíz fesztiválmeghívásnak tett eleget a színház. A nézőszám meghaladta a tavalyit, hiszen idén mintegy 148 ezren látták produkcióikat a beavató és tantermi előadásokkal együtt - írták arra is kitérve, hogy a következő évadban igyekeznek tovább növelni a nézőszámot. A teátrum beszámolt arról is, hogy a társulat új tagokkal is bővül: Czvikker Lilla, Koller Krisztián, Konfár Erik és Rusznák Adrienn színművészek mellett két új táncművész - Isabell Weigner és Kozma Johanna - is Miskolcra érkezik. Lőrinczy Attilát dramaturgként köszöntheti a színház, Rusznyák Gábor pedig ettől az évadtól főrendezőként folytatja munkáját - ismertették. Közölték azt is, hogy október közepéig hat új bemutatóval jelentkezik a színház, és több fesztiválmeghívásnak is eleget tesznek. A Városmajori Szabadtéri Színpadon látható a Játék a kastélyban című előadásuk augusztus 29-én, szeptember 5-én Cyrano című produkciónk vendégszerepel a Vidéki Színházak Fesztiválján, a Miskolci Balett pedig Negyed című előadását viszi el szeptember 28-án az Egri Stúdiószínházi Táncfesztiválra. A hagyományokhoz híven szeptember első vasárnapján szabadtéri rendezvénnyel hirdeti meg a főutcán az új évad kezdetét a színház, ahol délelőtt családi- és gyermekprogramokkal, este pedig egy különleges meglepetésprogrammal várják érdeklődőket. A teátrum korábban közölte, hogy a társulat az új évadban a nagyszínházban mutatja be Lehár Ferenc Luxemburg grófja című operettjét, Moliere Don Juanját, a Hegedűs a háztetőn című musicalt, Verdi Don Carlos című operáját és a Szerelmes Shakespeare című Oscar-díjas film színpadi változatát. A Kamaraszínházban kerül színpadra Hunyady Sándor Feketeszárú Cseresznye című darabja, A legkisebb boszorkány című Lázár Ervin-meséből készült zenés mesejáték, Graham Lineham Betörő az albérlőm című komédiája, Dosztojevszkij Ördögök című drámája és egy kortárs magyar vígjáték, Mohácsi Istvántól a Francia rúdugrás. Szintén a Kamaraszínházban láthatják a nézők a Miskolci Balett új előadásait: az Üvöltő szeleket, a Gépnarancsot és az Arany János népmese-feldolgozása alapján készülő Rózsa és Ibolya című mesebalettet. A Játékszínben mutatják be az ősszel kezdődő új évadban Edward Albee Nem félünk a farkastól című darabját, Ibsen Vadkacsáját és Anders Thomas Jensen Ádám almái című 2005-ös filmjének színpadi változatát. Középiskolákba ellátogató tantermi előadás-sorozatát Sényi Fanni M.A. naplója című darabjával folytatja a jövő évadban a teátrum. A Miskolci Nemzeti Színház bemutatóinak rendezői között lesz Szőcs Artur, Keszég László, Rusznyák Gábor, Szabó Máté és Béres Attila is. [2019.08.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Zenekar tagokat keres zenész » billentyűs [2019.08.12.]

Dobost, basszerost keresek saját zenéhez zenész [2019.08.05.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu