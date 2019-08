Képgalériák • Talk2night klippfotgatás Érdekes klip! A Tankcsapdával tévesztették össze a Talk2night zenekart Termékeny évet tudhat magáénak a Talk2night zenekar. A Wellhelloból már jól ismert zenei szekció és debreceni énekesük, Vavra Bence negyedik klipjével és egyben legújabb dalával jelentkezik: itt a MIVAN?! című szerzemény. A Wellhello zenei szekciója köszöni jól van a „szakítás” után, sőt azóta sem tétlenkednek, hiszen máris itt a negyedik daluk a debütáló „Max nem”, a bulizós „Bármikor” és a lírai „Válaszút” számok után. A Talk2night zenekar legújabb dala, a MIVAN?! egy igazi vidám, önirónikus buli himnusz, amivel a srácok azt üzenik, hogy nem kell olyan komolyan vennie magát az embernek.



A szövegből és a klipből pedig az is kiderül, hogy hogyan reagálják le a srácok, amikor egy kerti partyn egy rajongó a Tankcsapdával téveszti össze őket.



„A forgatás egy baráti bográcsozással kötöttük össze és elképesztő jó hangulatban telt. Sírva röhögtünk egymás cuccain és nagyon elégedettek vagyunk a végeredménnyel." – mondta Bence a zenekar frontembere. A dal továbbra is az élő hangszeres modern pop zene jegyeit viseli. A zenét és a szöveget Wagner Emil írta, az énekdallamot pedig Bencével közösen jegyzik. A klipben szerepel Hermann Bertold ('A Srác') a Majka formációból, illetve Vékony Brigitta, aki pedig a Szégyenlős Szempárt alakítja a történetben. A klip megálmodója és rendezője ismét a zenekar billentyűse, Emil volt, illetve az ő munkáját Nagyistók Máté operatőr segítette. „Folyamatosan dolgozunk az új lemez anyagán, amire 14 számot tervezünk. Most elsődlegesen az alkotásra koncentrálunk, utána pedig arra, hogy egy nagyon jól összerakott koncertműsorunk legyen őszre." – nyilatkozta Emil. A Talk2night bemutatkozó koncertje október 24-én az Akváriumban lesz, ahol elsőként csendül fel az új album anyaga élőben. [2019.08.25.]

