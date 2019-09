Szeptember 8-án ismét kinyit a Varázsbolt A Bartók Rádió népszerű műsora, a podcastként is hallgatható Varázsbolt szeptember 8-tól ismét megnyitja kapuit. Ahogy már megszokhattuk Bősze Ádám a zenei világ rejtelmeibe kalauzolja a hallgatókat: régi kották, hangszerek, húrok, összhangzattan könyvek, karmesteri pálcák, a zenéhez, muzsikáláshoz köthető kevésbé ismert tárgyak vagy fogalmak, múlt és jelen, és még sok egyéb érdekesség. „A Varázsbolt a Bartók Rádió történetében új stílust, új hangot és új elérési módot is jelent. A műsorban az apró részletek bemutatásán keresztül szeretnénk a zene világát közelebb hozni a hallgatókhoz. Lesz egy epizód például a számítógépes játékok kísérőzenéjéről. Engem rendkívül érdekel, hogy egy ilyen univerzumban milyen zenék jelennek meg. Nagyon örülnék, ha a fiatalok, fiatal felnőttek tetszésüket lelnék a műsorban ”- árulta el az új évaddal kapcsolatban a műsorvezető, Bősze Ádám. A második évadban szó lesz többek között a mikrofonról, a vonóról és a húrról, de foglalkozik majd a szerzői joggal is és azt is megvizsgálja, miként kapcsolódik, kapcsolódhat össze a gasztronómia a muzsikával. Informatív, szórakoztató, zenével illusztrált fél órás adás segítségével tehát a zenei világ eddig felfedezetlen területeit ismerhetik meg, akik Bősze Ádámmal tartanak. A Varázsbolt adásai a Médiaklikk oldalán, valamint podcastként is visszahallgathatóak. Varázsbolt – szeptember 8-tól minden vasárnap, 10.30-tól a Bartók Rádió műsorán! [2019.09.06.] Megosztom: