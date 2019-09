Megérkezett az izgalmas kollekció - Rita Ora felékszerezve Nem órásokat ihletett meg Rita Ora, viszont ékszerészeket igen. Rita Ora ékszereiről Simon Zsuzsa a Juta Óra- Ékszer üzletek egyik tulajdonosa mesél nekünk, aki pedig szereti az ékszereket, náluk a hétvégén most ajándékot is kap.

Milyen ékszereket ihletett Rita Ora a brit sztár énekes? Rita Ora sztár hangulatot adott a 2019-2020-as őszi-téli divatékszer trendnek. Az énekes élénk személyisége, kreatív viseletei az ékszerhez fűződő filozófiája tökéletesen passzol Thomas Sabo márka sokoldalúságához. Rita Ora által az új kollekció színesebb, inspirálóbb az eddigieknél is. Az énekestől megszokott magabiztosság, stílusmix és csillogás megjelenik az ékszerekben is. Kiknek ajánlják a művésznő nevén futó kollekciót?

Rita Ora inspirálja rajongóit az ékszerekkel, de nem csak nekik ajánljuk a kollekció nem olcsó darabjait. Most mindenki rátalálhat egy gyűrűre, karkötőre, fülbevalóra, amivel feldobhat egy farmerviseletet, vagy egy egyszerű fektet viseletet, de még egy kosztümös megjelenést is. A kollekció kék, zöld, színes, törékeny, vagy brutálisabb darabjainak akár csak egyikét választja valaki, biztosan rátalál egy olyan egyéni ékszerre, ami még nem volt. Melyik a legkülönlegesebb darab a kollekcióból?

Nehéz erre válaszolni. Olyan sok különleges darab jelenik meg a kollekcióban. Színes kövek a kicsit harsány ékszerek egyszerre emlékeztetnek a királyi ékszerekre és egy zenei fesztivál hangulatára. Talán a leginkább energikus darab a keresztmedál a legbátrabb, de az élénk kék gyűrű, vagy fülbevaló és sok más darab is kiemelhető lenne. Itthon melyiket lehet ezek közül megnézni, megvenni?

A kollekció szinte minden darabja megvásárolható a juta Ora – Ékszer üzletekben és webáruházban. Amit az énekes visel a plakátokon az biztos kapható. Lesz egy nagy akciójuk Szentendrén...

A szentendrei üzletünk a Nefrit, 10 éves születésnapját ünnepeljük szeptember 28-29.-én a borfesztivál idején. Szeretnénk, ha a budapesti közönség is velünk ünnepelne. Azt találtuk ki, hogy aki regisztrál a születésnapra a Juta honlapján és eljön Szentendrére, hogy velünk ünnepeljen, egy kis zsákbamacska ékszerajándékot kap, minden egyéb feltétel nélkül.

