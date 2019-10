Kapcsolatok • Karel Gott Tízezrek búcsúztak Prágában Karel Gott énekestől Tízezrek vettek búcsút pénteken Prágában Karel Gott énekestől, aki 80 évesen október 1-jén hunyt el akut leukémiában. A cseh (csehszlovák) könnyűzene koronázatlan királyát a moldvai Szláv-szigeten álló Zofín-palota nagytermében, a prágai társadalmi és kulturális élet egyik kultikus helyén ravatalozták fel, díszőrséget a cseh hadsereg katonái állnak. A ravatal egyik oldalán a cseh állami zászló és egy fekete lobogó van elhelyezve. A koporsó mögött egy nagyméretű Karel Gott-portré látható, míg oldalt hatalmas virágcsokrok állnak és gyertyák égnek. A teremben halkan szólnak az énekes közismert dalai.



A palotába reggel nyolctól folyamatosan érkező emberek többsége virágokat tett az erre a célra kikészített pódiumokra, sokan sírnak, és szinte mindenki emlékképet készít magának mobiltelefonjával. A tömérdek virágot a rendezők rendszeresen összeszedik, hogy teret adjanak a rajongók újabb csokrainak.



A Zofín-palota két másik termében is kialakítottak Karel Gott-emlékhelyeket, míg a kijárat melletti sátorban az emberek beírhatnak az odakészített emlékkönyvekbe.



A tervek szerint a palota este tízig lett volna nyitva, de a rendezők már most közölték, hogy a nyitvatartást a nagy érdeklődésre való tekintettel éjfélig meghosszabbítják. Az első érdeklődők - csehek és németek - egyébként már csütörtökön délután gyülekezni kezdtek a Zofín-palota előtt.



A rendezők szerint legfeljebb 50 ezer ember juthat el a ravatalhoz, ezért a hatóságok a Kinsky-kertben is kialakítottak egy emlékhelyet, ahol az érdeklődők szintén leróhatják kegyeletüket az elhunyt sztár előtt és beírhatnak az emlékkönyvekbe. Andrej Babis cseh miniszterelnök szerint az egész országból és külföldről mintegy 300 ezer ember érkezhet pénteken és szombaton Prágába, hogy elbúcsúzzon az énekestől. A prágai lapok azt írták, hogy Németországból számos autóbusz érkezett Gott-rajongókkal a cseh fővárosba. A prágai szállodák a hétvégére megteltek.



Szombaton állami gyásznap lesz Csehországban, az énekes hivatalos búcsúztatását a prágai vár Szent Vitus-székesegyházában rendezik. A gyászmisét, amelyen csak a meghívottak vehetnek részt, Dominik Duka prágai érsek, a cseh katolikus egyház feje celebrálja.



A cseh kormány eredetileg úgy döntött, hogy állami temetést rendez Karel Gottnak. Miután kiderült, hogy ez a hatályos szabályok szerint nem lehetséges, és az énekes családja sem fogadta el, a kormánydöntést állami tiszteletadással járó temetésre változtatták.



Egyelőre nem tudni, hol lesz Karel Gott végső nyughelye.

