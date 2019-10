Idén is megtartják a Dalszerzők napját Pénteken lesz idén a Dalszerzők napja, az Artisjus kezdeményezésének célja, hogy nagyobb figyelem jusson a 13 ezer magyar dalszerzőre. A dalszerzők ünnepléséhez bárki csatlakozhat, ha saját közösségi oldalán egy posztban a #kösziadalt hashtag használatával mond köszönetet kedvenc zenéiért - közölte az Artisjus szerdán az MTI-vel. Legkedvesebb dalaink felvidítanak, inspirálnak vagy fontos pillanatok emlékét őrizik. Gyakran bele sem gondolunk, hogy ezeket a zenéket, dalszövegeket azok szerzőinek köszönhetjük, így az őket megillető elismerés is sokszor elmarad. Erre hívja fel a figyelmet a Dalszerzők napja alkalmából elindított #kösziadalt kihívás. A kampányt támogató zenészek arra kérik a rajongóikat, hogy mondjanak köszönetet kedvenc daluk szerzőinek Facebookon és Instagramon a #kösziadalt hashtaggel, és hívjanak ki három embert, hogy tegyék ugyanezt. Tavaly mások mellett Péterfy Bori, Freddie, Radics Gigi, Molnár Tamás és a Margaret Island állt az ügy mellé. "Dalszerzőként szeretek más szerzőkkel együtt dolgozni, hiszen így több érzés és nézőpont kerülhet a dalokba. Sokszor a dalszöveg írójának a legnehezebb a feladata: a dal hangulatán és stílusán túl az énekes által megálmodott témát is figyelembe kell vennie, úgy, hogy a közönség számára befogadható, de szakmailag is maradandó szülessen" - idézte a kommüniké Radics Gigi énekes -dalszerzőt.



Évente mintegy 17 ezer új dal születik Magyarországon, az Artisjus adatbázisában jelenleg már több mint 280 ezer magyar mű szerepel.



Lábas Viki, a junior Artisjus-díjas Margaret Island énekes e és egyik szerzője a Dalszerzők Napja kapcsán kiemelte: hálás azért, hogy a dalszerzői körük bővül és egyre több emberrel tudják inspirálni egymást, szövegírókkal, producerekkel egyaránt.



További információk: https://kosziadalt.hu/ [2019.10.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Énekesnő zenekar [2019.10.17.]

Szólógitárost keresünk! zenekar [2019.10.01.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu