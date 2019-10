Kapcsolatok • Essemm • Majka (Majoros Péter) Újdonság! Majka és Essemm - Hidegvérrel - videoklip, dalszöveg itt Jöjjön Majka x Essemm - Hidegvérrel című dal. Két kislány a zongoránál

Az arcukon sok lett a rúzs

Délután még a nagymamánál

De estére ez csak a múlt

Úgy csinálnak, mintha úgy csinálnánk

Nem bírnak ők sem a vérrel

És ha van bennük még egy kis kegyelem

Kinyírnak hidegvérrel



Ennek a lánynak a fajtám nem tétel

Megvezet és megesz majd hidegvérrel

Ne játssz a türelmével

Te hanyatt dobod magad, de ő soha nem térdel

Minden úgy van, ahogyan akarja

Minden pali szívébe beleharapna

Mert a teste a tűz, a lelke a jég

És hiába is mondod, hogy neked ez elég



Én bűnös vagyok, mert bűnössé tettél

Épphogy csak megjöttem, mikor elmentél

Vihar vagy, ki a káosz után lépne

A nő vagy a fa alatt, ki almát tép le

Ments meg, vigyél el a mélybe fentről

Rekordot akarok, ami minden nap megdől

A tél vagy, amitől a fickók fáznak

De rövid az élet, nem izgat mit pofáznak



Két kislány a zongoránál

Az arcukon sok lett a rúzs

Délután még a nagymamánál

De estére ez csak a múlt

Úgy csinálnak, mintha úgy csinálnánk

Nem bírnak ők sem a vérrel

És ha van bennük még egy kis kegyelem

Kinyírnak hidegvérrel



Marslakó, más bolygóról való, izgató

Mindent megváltoztató

Olyan a forma, hogy belegebedsz

Még hozzád sem szólt, de már megetetett

Hát legyen, viszem én a horgot

Mint egy kutya morgok, feltétel nélkül rajongok

Ha holnap kidob, nekem az se baj

Csak a mai napon legyen ihaj-csuhaj



Itt áll kicsike sortban, most vagyok gondban

Tiszta Monroe '958-ban

Férfiak vágyai

A csaj 23. századi

Mindegy hogy barna, mindegy hogy vörös

Mindegy hogy szőke, mindegy hogy dögös

Nekem csak ő kell, ő a nő

Ő egy veszélyes füstölgő puskacső



Két kislány a zongoránál

Az arcukon sok lett a rúzs

Délután még a nagymamánál

De estére ez csak a múlt

Úgy csinálnak, mintha úgy csinálnánk

Nem bírnak ők sem a vérrel

És ha van bennük még egy kis kegyelem

Kinyírnak hidegvérrel



Két farkas az éjszakában

Lenézik rólunk a blúzt

Mindegy a vadak merre járnak

Ők messziről érzik a húst

Úgy csinálnak, mintha úgy csinálnánk

Nem bírnak ők sem a vérrel

S ha van bennük még egy kis kegyelem

Kinyírnak hidegvérrel



Két kislány a zongoránál

Az arcukon sok lett a rúzs

Délután még a nagymamánál

De estére ez csak a múlt

Úgy csinálnak, mintha úgy csinálnánk

Nem bírnak ők sem a vérrel

És ha van bennük még egy kis kegyelem

Kinyírnak hidegvérrel

