Hamarosan új videoklippel jelentkezik a Guyachild!

A srácok különleges kisfilmet ígérnek a rajongóknak!

Az elmúlt hónapokban egyre többet szerepel a feltörekvő Guyachild zenekar a hazai médiában, ami nem meglepő, hiszen a zenéjükben rock, hip-hop és rap elemeket igényesen kombináló csapat a különlegességükkel kíván rajongótábort építeni. A banda nemrég egy pályázaton egy videóklip elkészítésének lehetőségét nyert el, így december elején elkészül a "Mielőtt felnövök" című daluk kisfilmje is!



A készületekről Takács Ákos nyilatkozott nekünk:



- Hamarosan érkezik egy nagyon vagány képanyag. Először csak poénból ráírtunk egy elég menő videós cégre, gondoltuk úgyse foglalkoznak velünk, erre néhány napra csörgött a telefon, hogy állat a zene, van egy bomba ötletük, csináljuk meg, nagyot fog ütni. A szöveg ugye adja magát, hiszen egy kissrác keveredik mindenféle zűrbe, közben a zenekarral is kapcsolatba kerül, de nem lövöm még le a poént. Nem egy mindennapi image klip lesz, próbáljuk kerülni a kommersz dolgokat, szerencsére ebben a rendező is nagyon partner. Karácsony környékére várható a megjelenés, reméljük sikerül megfogni azokat az arcokat, akik nyitottak az átlagtól eltérő dolgokra.



A Mielőtt felnövök dal már hallható a Youtube-on és a rádiókban:

[2019.11.14.]