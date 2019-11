Születésnapi Zanzibar koncert az A38 hajón

20. születés napját ünnepli a Zanzibar zenekar az A38 hajón 2019. december 1-jén.

Az ünnepi klubkoncerten fellépnek majd régi és új barátok, vendégek, régi és új dalok, köztük a Petőfi rádióban a héten debütált vadonatúj sláger is.



A zenekarnak ez elmúlt húsz évben kilenc nagylemeze jelent meg, – ezek közül három aranylemez lett – több, mint ezer élő koncertet adott, elsősorban Magyarországon, valamint a szomszédos országokban, de turnéztak az USA-ban, Kanadában, felléptek Dublinban és Londonban is. A Zanzibar jó néhány zenei díj büszke tulajdonosa, így emMeRTon-díjat, több Arany Zsiráf és BRAVO Otto-díjat, Popcorn-díjat, Coca-Cola díjat, is kapott.



Ünnepelj együtt a zenekarral december 1-én, az A38 Hajón és bulizz az elmúlt 20 év legjobb Zanzibarslágereire az ország egyik legvidámabb zenekarával!

[2019.11.28.]