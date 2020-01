Kapcsolatok • The Beatles Megvan a végeredmény! Ezek voltak 2019 legjobb Beatles dalai A Beatlest mindenki ismeri. Vannak vérbeli Beatles rajongók, és milliók, akiknek legalább egy kedvenc Beatles daluk van. És a paletta nagyon színes a kettő között. Sok zenei magazin készített már szavazást az elmúlt évtizedekben világszerte, hogy melyik is a legjobb Beatles dal. Ezekben túlnyomórészt szakírók, zenészek vettek részt, de egy valami mindig hiányzott. A Beatles rajongók véleménye. Az, hogy egy dalról ne néhány száz ember döntse el, hogy szakmai szemmel milyen hanem, hogy milyen érzéseket pendít meg emberek millióiban.



2019-ben debütált az a Beatles játék (beatlesgame.com), amire Alaszkától Japánig a világ minden tájáról szavazatok ezrei érkeztek (jelenleg 92000 szavazatnál is több gyűlt össze). A világ legdemokratikusabb Beatles játékában bárki részt vehet. Ha épp' valaki nem ismer minden Beatles dalt kívülről az sem akadály, ugyanis ezeket a játékban is meg lehet hallgatni, azután eldönteni, hogy két véletlenszerűen felbukkanó Beatles dal közül melyik tetszik jobban.



A történetben az a szép, hogy a játékot magyar Beatles rajongók alkották, akik elmondták:



"Ez a játék nem a csilivili grafikájával, hanem a zenével hódít. Az emberi természet folyamatosan értékel, rangsorol és skatulyáz. Sikerült egy olyan játékot alkotni, ami az igazi Beatles rajongókat akár órákra is odaszögezheti a számítógéphez, vagy mobileszközhöz és azoknak is jó szórakozást nyújt, akik még csak most ismerkednek a Beatles zenéjével.



Büszkék vagyunk, hogy egy Beatleshez köthető világhírű cég, a Höfner is segít, hogy a játékot minél többen megismerjék világszerte, és akiknek a közelmúltban is segítettünk keresni Paul McCartney eltűnt gitárját, amiről cikkezett a magyar sajtó is."



A játék eddigi eredményei nagyon érdekesek. A 2019-es eredmények alapján azok a kései Beatles dalok vezetik a listát, amelyek az elmúlt években újra megjelentek (pl. a Sgt. Pepper album és a közelmúltban újrakevert Abbey Road dalai, és további néhány a Beatles középső és kései korszakából). A Beatles 1965 előtt megjelent dalai viszont egyáltalán nincsenek a top 10-ben, ami azért furcsa, mert a Beatles ezekkel a korai dalokkal (mint pl a She Loves You, vagy az I Wanna Hold Your Hand) volt a slágerlisták királya és állított fel olyan statisztikai és piaci rekordokat, amik csak mostanában, vagy még mindig nem dőltek meg.



Kíváncsian várjuk a 2020-as év eredményeit, amikor is újabb nagy Beatles évforduló a Let It Be nagylemez megjelenésének 50 éves jubileuma lesz. Vajon a Beatles hattyúdala, az azonos című Let it be jövő ugyanilyenkor fent lesz a lista első 10 Beatles dala között?



Azok szavazatait, akik csak egy kicsit is szeretik a Beatles-t a beatlesgame.com címen várják, ahol további érdekes statisztikák és rangsorolások is olvashatók. [2020.01.06.]

