Hello Again premier lesz a Pinceszínházban Hello Again címmel mutatja be új előadását februárban Budapesten a Pinceszínház. Egy utcalány egy katonával, egy katona egy nővérrel, egy nővér egy diákkal, egy diák egy feleséggel… De mindegy is „hogy hol, hogy kit, hogy mért”, egy azonban biztos, hogy ezek a találkozások nem éppen horzsolásmentesek. A magasztos szerelem pillanatnyi szükségletté aljasul, amelyben a csillapíthatatlan vágy tetten érhetetlenül válik árulássá, hazugsággá, csalódássá vagy éppen bosszúvággyá. A végeláthatatlan érzelmi és testi adok-veszek közepette pedig csak akkor nyerhet bárki, amikor a másik éppen mindent elveszít. Arthur Schnitzler Körtánc című, örökérvényű férfi-nő története Michael John LaChiusa zenés átiratában születik újjá, és a társadalom legkülönbözőbb rétegeit átszelő izgalmi rohamban egy feleség egy férjjel, egy férj egy sráccal, egy srác egy íróval, egy író egy színésznővel… Szereposztás:



Kurva/Feleség Fekete Linda

Színésznő/Nővér Tóth Zsófia e.h.

Férj/Szenátor Némedi Árpád

Katona/Srác Georgita Máté Dezső

Író/Diák Ember Márk

Díszlettervező: Szakács Ferenc

Jelmeztervező: Cselényi Nóra

Zenei vezető: Kéménczy Antal

Fordító: Galambos Attila

Dramaturg: Deés Enikő

Rendező: Dicső Dániel Bemutató: 2020. február 28. Írta és zenéjét szerezte Michael John LaChiusa Arthur Schnitzler La Ronde című darabja alapján [2020.01.07.]