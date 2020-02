Szandi: Ma jó napom van! A 2019-es év igen kerekre sikeredett az énekesnő számára; többszörös jubileumot ünnepelt, és egy újabb aranylemezzel is gazdagodott a „lemezgyűjteménye”. Tavaly nagykoncerttel méltóképpen megünnepelte a 30. pályán töltött évét, igen ez nem elírás, az egykori „tinisztár” már 30 éve élvezi a közönség szeretetét, népszerűsége a mai napig töretlen.



A nagykoncerten túl a májusban megjelent jubileumi – huszadik (!) - kiadványa egy hét alatt arany színben pompázott, ami nem meglepetés, hiszen a közönség már nagyon várta az új dalokat tartalmazó korongot. A tíz új dalt férje, Bogdán Csaba írta, a szövegekért Péterffy Márta (Hív egy új remény) és Tabár István felel, sőt két dalban társszerzőként is bemutatkozik az énekesnő.



Az egyik ilyen dal a „Ma jó napom van”, melyben Fman (a.k.a. Trap Kapitány) a szájdobolás művésze bebizonyítja, hogy milyen elképesztő dolgokat lehet kizárólag a szánkkal művelni! Szaxofonon Závodi Attila közreműködik, aki nem mellesleg a funk, pop, soul stílust képviselő Peet Project zenekar tagja. A zenészeken kívül a férj, Bogdán Csaba is szerepel Szandi legutóbbi klipjében.



Hanyast adsz Szandi: Ma jó napom van! dalára? VOKS LENT!



A videoklip itt látható:



