A Dal 2020 - Kialakult a döntő mezőnye Kialakult A Dal 2020 március 7-i döntőjének mezőnye, miután a szombati második elődöntőből a Turbo az Iránytű című dallal, Ember Márk a Továbbal, a Nene a Későre jár című számmal, valamint Kóbor Zsóka és Polgár Patrik duója a Valamiérttel bejutott a fináléba. A versenydalok akusztikus változatban hangoztak el a stúdióban. A dalokat Vincze Lilla zenész, dalszerző, a Napoleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője, zenepedagógus, énektanár; Apáti Bence táncművész, publicista, a Operettszínház balettigazgatója; Nagy Feró énekes, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere; valamint Pély Barna Artisjus-díjas énekes-gitáros-zeneszerző véleményezte és pontozta.



A kilencedik, utolsó dal elhangzása után a zsűri pontszámai alapján a legtöbb pontot (39) kapott produkció, a Turbo előadásában az Iránytű automatikusan továbbjutott a döntőbe, a legkevesebbet (26 pontot) begyűjtő Kies Az egyetlen című dalával kiesett a versenyből.



Az ötödik zsűritag szerepét betöltő nézők a műsor folyamán kétszer is szavazhattak sms-ben. Az első, tíz perces szavazás a bennmaradt hét dalra indult, ebben a legkevesebb voks Wolf Kati Próbáld még című dalára (amely a zsűritől előzőleg a második legtöbb szavazatot kapta) érkezett, így ő kiesett a versenyből. A még versengő dalokra további öt percig szavazhattak sms-ben a nézők. A voksaik alapján kialakult sorrendet pontokká alakították, amelyet hozzáadtak a zsűritől kapott pontszámokhoz, így alakult ki a még három továbbjutó dal sorrendje. Döntőbe került Ember Márk (Tovább) 72 ponttal, a Nene (Későre jár), valamint Kóbor Zsóka és Polgár Patrik duója (Valamiért) 60-60 ponttal.



A második elődöntő extra produkciójaként Balázs Fecó adta elő Évszakok című dalát. Az adásban átadták "A Dal 2020 Legjobb Dalszöveg Írója" különdíjat, amelyet Molnár Tamásnak ítélt a zsűri, Pál Dénes Tudom (Készen állsz) című daláért. Ő ezzel a Petőfi Zenei Díj azonos kategóriájának díját is elnyerte.



Az egy héttel ezelőtti első elődöntőből Rácz Gergő és Orsovai Reni (Mostantól), a Tortuga (Mámor tér 3.), a Fatal Error (Néma) és Takács Nikolas (Csendbeszéd) jutott a fináléba. A Dal történetében először egy előadó, Orsovai Reni két produkcióban is színpadra lép a döntőben, hiszen Rácz Gergővel és a Nenével is bejutott.



A Dal Akusztik online szavazás keretében a www.adal.hu oldalon az Akusztik menüpont alatt lehet voksolni a 30 versenydal akusztikus változatára március 4-én éjfélig. A győztest a műsor döntőjében jelentik be. MTI [2020.03.01.]

