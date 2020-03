Sokoldalú zseni címmel ad koncertet a Savaria barokk zenekar - jegyek itt Sokoldalú zseni címmel ad koncertet a Savaria barokk zenekar márciusban a MOM Kulturális Központban a Bach Mindenkinek Fesztivál részeként - mondta az együttes vezetője az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában. Németh Pál fuvolaművész kiemelte: március 16-i műsorukban szóló csellista, szólóénekes és kamarazenekar előadásában is hallhatók lesznek Johann Sebastian Bach művei, a koncert végén pedig két énekes szólistával egy kantátát szólaltat meg a zenekar a hívő lélek és Jézus párbeszédéről. Hozzátette Pápai Erika színművésznő közreműködésével Bachról szóló versekkel is készülnek.

A Bach Mindenkinek Fesztivál 2015-ben Budapest belvárosának öt szabadtéri helyszínéről indult, idén pedig már több mint 120 településen mutatja be Bach zenéjén keresztül a klasszikus kultúra értékeit - mondta Kovács Zalán László fesztiváligazgató.



Hangsúlyozta: a repertoárban klasszikus - archaikus és mai hangszereken előadott - Bach-művek mellett jazz vagy latin zenei átdolgozások is szerepelnek, de sakkal, színházzal és prózával kiegészített rendezvényeik is lesznek. MTI [2020.03.08.]