Itthon maradok - közösségi klipet készitett Deniz

"Van amikor kevés egy poszt arra, hogy fontos dologra hívjam fel a figyelmet (hatékonyan). Hogy csak egy példát mondjak a helyzet súlyára vonatkozóan, Olimpia mostanáig csak világháború miatt maradt el. A rap zene számomra azt jelenti, hogy aktuális dolgokra reflektál, komoly témákat boncolgat, kiáll bizonyos dolgok mellett.



Biztos Ti is találkoztatok már a neten azzal a diagrammal amin bemutatják, hogy egy fertőzött ember 30 nap alatt 406-ot "csinál". Úgy éreztem múlt héten e mellett nem mehetek el egy hashtagelt poszttal amiben leírom, hogy maradj otthon, főleg ha már megáldott a Jóisten azzal, hogy szövegeket írhatok. Kikivánkozott belőlem ez a dal, amit most a klipje követ, hogy még többekhez eljuthasson az üzenet. Közel 200 videó érkezett a felhívásomra melyek közül a minél jobb végeredményére fókuszálva szelektálnunk kellett. Köszönöm mindenkinek aki videót küldött és/vagy elfogadta a felkérésem, hogy még többekhez eljusson az üzenet, külön kiemelve az ismert szereplőket.



Ebben az egészben nem az én személyem a lényeg ezért saját magam tudatosan ki is hagytam a klipből. Ha csak 1 ember aki fertőz emiatt otthon marad, 406-tal lesz kevesebb beteg és most csak ez számít. Figyeljetek egymásra és magatokra! De a nehéz körülményektől elvonatkoztatva is nevessetek annyit amennyit csak tudtok, és töltsétek hasznosan az időt.



A klip végén azoknak szól a taps akik most is a frontvonalban dolgoznak értünk. Mi mást is mondhatnék én is, köszönjük! " [2020.04.02.]

