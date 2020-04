Álarcos énekes - Ma este Finálé Április 12-én, vasárnap, az Álarcos énekes Fináléja a megszokottól eltérően, 20 órakor kerül adásba az RTL Klub műsorán! A Finálé előtt lepleződött le a Kutya! Összeállt a világ legrejtélyesebb és legőrültebb showműsor Fináléjának résztvevői névsora! A Kutya leleplezését követően az Álarcos énekes dobogósai: a Krokodil, a Nyuszi és a Robot!



Kit rejtett a Kutya álarc? Az elődöntő végén kiderült, hogy Józan Lászlót, ahogy azt három Nyomozó is sikerrel kikövetkeztette! Adél már korábbi epizódokban is a közkedvelt színészre tippelt, nem hagyta, hogy befolyásolják az esetlegesen félrevezető nyomok, nyomozati munkáját kellő alapossággal és meggyőződéssel végezte, így a végső tippek leadásakor Sebestyén Balázs és Gáspár Laci is csatlakozott hozzá.



Az Álarcos énekes Fináléjában nem csak annak lehetünk szem és fültanúi, hogy melyik maszk lesz a showműsor győztese, de a dobogósokkal együtt mind a 12 álarccal kapcsolatban fény derül a legnagyobb kérdésre: kik vannak a maszkok mögött?



Április 12-én, vasárnap, az Álarcos énekes Fináléja a megszokottól eltérően, 20 órakor kerül adásba az RTL Klub műsorán! [2020.04.12.]

