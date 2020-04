Folytatódik a Müpa Home közvetítéssorozat Folytatódnak a Müpa esti online közvetítései: a Müpa Home sorozat programjában Sinéad O'Connor koncertje mellett az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus előadása, valamint egy táncjátékkal előadott Peer Gynt szerepel. Az intézmény keddi közleménye szerint ezen a héten is bepillantást engednek majd néhány európai hangversenyterem programjába. Ezúttal a Philharmonie Luxembourg és a Gulbenkian Foundation Lisbon egy-egy koncertjének közvetítését is megtekinthetik az érdeklődők a Müpa Facebook-oldalán.



Szerdán 20 órakor látható Sinéad O'Connor koncertje. A világhírű ír énekesnő I'm Not Bossy, I'm the Boss című lemezével érkezett a 2015-ös Budapesti Tavaszi Fesztiválra. Koncertjéről nem hiányzott az igazi áttörést meghozó Prince-dal, a Nothing Compares 2 U sem.



Pénteken 19 óra 30 perctől a Jupiter-szimfónia és c-moll mise - egy este Mozarttal című koncert látható. Az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus 2018-as előadása alkalmával Mozart népszerű művei Vashegyi György vezényletével és olyan neves énekesek tolmácsolásában csendülnek fel, mint Baráth Emőke, Szutrély Katalin, Megyesi Zoltán és Najbauer Lóránt.



Szombaton 19 óra 30 perctől Grieg Peer Gynt című műve, a Budafoki Dohnányi Zenekar 2017-es produkciója látható, a Coincidance táncegyüttes, illetve olyan énekesek közreműködésével, mint Csereklyei Andrea vagy Blazsó Domonkos. A mesélő a magyar színháztörténet egyik legemlékezetesebb Peer Gynt-alakítását jegyző Huszti Péter - áll az MTI-hez eljuttatott közleményben. MTI [2020.04.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje All In Music Radio szolgáltatás [2020.04.13.]

toro szolgáltatás [2020.04.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu