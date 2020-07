Újdonság! Kasza Tibi feat. Dér Heni - Ez annyira Te - íme a dalszöveg és a videoklip Jöjjön Kasza Tibi és Dér Heni - Ez annyira Te dala.



Kasza Tibi feat. Dér Heni - Ez annyira Te dalszöveg Veled játék a tűzzel ez az éle Mégse tudnálak elengedni téged Pedig vadak a viták, nem ért minket a világ Furcsa szemmel néznek rám és rád Tudod, mikor itt vagy, kiborítasz érzem De ha elmész meg attól vagyok készen Mégis vállalom veled ezt a harcot Csak hogy láthassam újra az arcod Ez annyira Te, ez annyira Én Nincs ilyen páros a föld kerekén Ez annyira Te, ez annyira Én Mondd, hogyan estél épp Te belém? Ez annyira Én Tudod jól, hogy az agyamra mész néha Ettől nálam meg elszakad a cérna Nem bír engem anyukád, pedig mosom a ruhád Nem is értem, hogy mért várok rád De amikor másnapra a kocka fordul Csak megölelsz, és minden seb begyógyul Együtt elszáll a világ összes gondja Te vagy a zsák, és Én vagyok foltja Ez annyira Te, ez annyira Én Nincs ilyen páros a föld kerekén Ez annyira Te, ez annyira Én Mondd, hogyan estél épp Te belém? Ez annyira Én Na figyelj, mondd el, mit kell tennem Hogy éjjel ne húzd már le a takaróm? Csak hajtsd le egyszer a wc-t Azért odaadnám a bal karom Az ajtón meg ott van, hogy told Akkor áruld már el, hogy mért húzod? Ha itt tartunk, akkor meg neked Mért 15 perc a csúcsod? Na ez fájt Legalább úgy, mint mikor 5 órán át készülsz Hát Te meg se szólalj baby, mikor 3 szálat fésülsz Ez annyira Te, ez annyira Én, látod, nincsen még Egy ilyen páros több a föld kerekén Ez annyira Te, ez annyira Én Nincs ilyen páros a föld kerekén Ez annyira Te, ez annyira Én Mondd, hogyan estél épp Te belém? Ez annyira Én [2020.07.04.]