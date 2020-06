Megállapodtak! Segítség a magyar zenészeknek A Zene Ünnepe alkalmából példaértékű megállapodást kötött az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Gold Record Music Kft., az egyik legismertebb magyar kiadó és menedzsment. Az együttműködés elősegíti, hogy a magyarországi zenészek könnyebben és gyorsabban jussanak hozzá a számukra fontos bevételi forrást jelentő jogdíjaikhoz. A Gold Record vállalta, hogy a jogdíjak kifizetésének meggyorsítása érdekében a gondozásukban megjelenő dalok és albumok pontos adatsorát folyamatosan átadja az EJI részére. Több évtizedes probléma ugyanis, hogy a kiadott hangfelvételekre vonatkozó és a rádiós jogdíjak felosztásához szükséges adatok csak pontatlanul és gyakran ellentmondásosan állnak az EJI rendelkezésére. Ezen adatsorok alapján lehet kiszámolni, hogy az előadók mennyi jogdíjat kapnak a rádiós lejátszások után. Az adatsort a rádiók és az érintett előadók sokszor pontatlanul adják át az EJI részére és az adatokban lévő minden egyes hiba nehezíti és lassítja a jogdíjak arányos felosztását és kifizetését. „Örülök, hogy a Gold Record felelős, elkötelezett kiadóként gyorsan és rugalmasan reagált megkeresésünkre. Ilyen kooperációra egyetlen jogszabály sem kötelez bennünket, együttműködésünk azon felismerésen alapul, hogy innovatív megoldásokra van szükség ahhoz, hogy gyorsabb, hatékonyabb és olcsóbb jogkezelést biztosíthassunk az előadóművészeknek. Ennek érdekében dolgozunk digitális ügyfélportálunk, az EJI fiók kialakításán is, amely jelentősen leegyszerűsíti majd előadóink számára a személyes adatok és felvételek regisztrációját.” – mondta dr. Tomori Pál, az EJI igazgatója. Hozzátette: „A most bejelentett együttműködés minden kiadó felé nyitott, bármelyikük csatlakozhat.” „A különleges vírushelyzet, melyben a zenészek elestek a koncertezés lehetőségétől és fő bevételi forrásuktól megmutatta, hogy egy ilyen együttműködés mekkora segítség lehet. Márpedig számunkra a zenészek és az előadóink az elsők” – mondta el Molnár Gábor a Gold Record ügyvezetője. Az egyik legnagyobb független kiadó vezetője hozzátette: „Mi zenei menedzsment oldalról érkeztünk a lemezkiadói pozícióba. Az elmúlt pár hónap megmutatta, hogy minden kis bevétel mekkora segítség lehet a zenészeknek és az előadóknak. Ennek üzenetét megértve kezdtünk az EJI-vel közösen kidolgozni egy rendszert, amellyel segíteni tudunk.” [2020.06.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje For Sale Brand New Apple iPhone 11 Pro hangszer [2020.06.08.]

Poplánycsapat zenekar [2020.05.31.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu