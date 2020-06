Ma este beindul a Plázs Siófok! Bár a nagykoncertek még váratnak magukra, a Plázson tavaly felépült Arénában már hétvégétől beindul az élet. Június 26-án elstartol az idei Metzker Viktória & Friends sorozat, másnap, szombaton pedig Sterbinszky és Mynea szórakoztatja a nagyérdeműt. Egyelőre a bulikban a Plázson is csak limitált számban fogadják a látogatókat, ezért nem árt mihamarabb beszerezni a jegyeket! A nyári Balaton-parti ellazulás epicentrumában, a siófoki Plázson tavaly építették fel, a legendás Palace “utódát”, mely a 29 év után bezárt hely zenei szellemiségét viszi tovább.



Az Aréna június 26-án nyitja meg kapuit, egyelőre maximum 500 főt befogadva. Pénteken Metzker Viktória áll a pultba Dj Regannal, s onnantól hétvégente más-más vendéget hív társául zenélni. Szombaton Sterbinszky és Mynea tölti be az estét, az elkövetkező időben pedig az Arénában pörgetik a lemezeket a legjobb haza dj-k - minden műfajban – mint például Daniel Nike, Andrewboy, Andro, Willcox, Purebeat, Rick Sawyer, Bárány Attila és a Never Say Never dj-k, de később itt lesz a TrueSounds és a Bemassive csapata is.



A Plázs hófehér homokos partja természetesen napközben is várja a strandolókat: napfürdőzés és csobbanás, az aktívabb vendégeknek strandröplabda, SUP, ping-pong, street workput pálya élő Dj szettekkel aláfestve, este pedig holdfényes, Balaton–parti koktélozás vagy egy romantikus vacsora a kínálat.



Részletes információval kapcsolatban keresd a www.plazssiofok.hu, vagy a www.facebook.com/ plazssiofok/ oldalakat! [2020.06.26.] Megosztom: