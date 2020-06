Rossz híreket közölt a Vígszínház

A Vígszínház lezárta az évadot

"Kedves Nézőink! A Vígszínház minden dolgozója nevében köszönjük a türelmüket! A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet a kormány június 18-án feloldotta, azonban augusztus 15-ig továbbra is érvényben van az 500 főnél nagyobb rendezvényekre vonatkozó korlátozás.



Ennek ismeretében sajnálatos módon a 2019/2020-as évadot le kell zárnunk. Ugyanakkor terveink szerint 2020. december 31-ig műsorra tűzzük a járvány miatt elmaradt előadásokat.



Ennek értelmében a 2019/2020-as évadra szóló ajándékutalványok és szabad bérletek beváltásának határidejét is meghosszabbítottuk 2020. december 31-ig. Kérjük, a továbbiakban is őrizzék meg jegyeiket, bérleteiket és ajándékutalványaikat! Az előadások időpontjáról, a jegykezelésről és a bérlethosszabbítás lehetőségeiről valamint az új évad bemutatóiról hamarosan pontos tájékoztatást adunk! A mielőbbi viszontlátás reményében, Vígszínház" - áll a tájékoztatóban

[2020.06.26.]