Már nagyon várjuk! Készülőben a Star Academy két egykori felfedezettjének új duettje Gór-Nagy Era és Kertész Iván hamarosan újra egy közös dalban lesz együtt hallható. "A tegnapi hetet egy jó studiózással zártuk Azt hiszem nem árulok el nagy titkot, hogy újabb közös dallal készülünk Kertész Ivánnal – olvasható Gór-Nagy Era közösségi posztjában. A posztból az is kiderül, hogy hamarosan teljesen összeáll Era első saját albumának zenei anyaga is, amelyen Hársházi Szabi dalszerző-producerrel és csapatával közösen dolgozik a színész-énekesnő immáron másfél éve; mióta leigazolt a producer vezette kiadóhoz. Feltételezzük, hogy ez a dal is helyet kap majd a lemezen… A Star Academy tehetségkutatóműsor két egykori felfedezettje már korábban is készített egy közös dalt ("Menj tovább" címmel), ami Kertész Iván tavaly nyáron megjelent első lemezére készült. Ez a korábbi duett-szerzemény a küzdelemről, az álmok megvalósításáról szól: [2020.06.30.]