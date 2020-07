Halott Pénz: "Nagyon sajnáljuk" Reméljük fel tud állni majd ebből a hazai zenei élet, és hamarosan újra együtt énekelhetjük. - írja a zenekar a közleményében.

Kedves Mindenki! Talán már ti is értesültetek róla, hogy a tegnapi kormányülés értelmében maradnak a rendezvényekre vonatkozó korlátozások, így augusztus 15-e után sem tudunk találkozni fesztiválokon, nagyobb koncerteken. Nehéz szavakba önteni, hogy mit érzünk most. Az egész eddigi év egy óriási kihívás és megpróbáltatás volt, Nektek, nekünk és az egész világ számára is. A korábbi rendelkezés tartotta bennünk a lelket, hogy marad a szezonból egy szelet, amire támaszkodni és építeni lehet majd, a szó minden értelmében. Nagyon sajnáljuk, hogy ezt az apró szeletet sem kaphatjuk meg ettől az évtől, és egyben szeretnénk kitartást és erőt kívánni a kollégáinknak, a hazai zeneipar szereplőinek, és minden zeneszerető, koncertre, fesztiválra járó barátunknak. Reméljük fel tud állni majd ebből a hazai zenei élet, és hamarosan újra együtt énekelhetjük majd: “Én ott leszek..” - Halott Pénz -



