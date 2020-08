Vágó Zsuzsi: "Felemelő volt újra találkozni a közönséggel." Idén még három alkalommal színpadon a Budapesti Operettszínház szabadtéri gálaestje! Augusztus 20-án, 21-én és utoljára 22-én felejthetetlen Open Air koncertek várják a musical -és operettrajongókat a Pesti Vármegyeházán, ahol a közönség varázslatos hangulatban töltheti el nyárestéit kedvenc művészeivel, olykor közösen énekelve velük. Sok más mellett részletek hangzanak el a Rebecca, A Szépség és a Szörnyeteg, a Jekyll & Hyde, a Rudolf, a Marica grófnő és a Bál a Savoyban című előadásokból. A három esten három különböző szereposztásban, összesen 16 kiváló művészünket láthatják és hallhatják. Laki Péter és Vágó Zsuzsi augusztus 20-án együtt lépnek színpadra. Már júliusban is felléptetek az Open Air koncerteken a Pesti Vármegyeházán. Milyen élmény volt? Vágó Zsuzsi: Felemelő volt újra találkozni a közönséggel. Éreztem, hogy a nézőtéren főként a musicalek szerelmesei ültek, akik az elhangzott dalokat kívülről tudták, és velünk énekelték. Jó volt érezni ezt a szeretetet, és azt, hogy hiányoztunk nekik. Laki Péter: Fantasztikus érzés volt ismét nézők előtt szerepelni, ráadásul ebben a csodálatos környezetben léphettünk színpadra először. Remek volt újra találkozni a kollégákkal is, átbeszélni az elmúlt hónapokat, magunkra ölteni a jelmezeket és tervezgetni a jövőt, az új évadot. Mindez nagyon hiányzott már, volt miről beszélni. Miben rendhagyó egy ilyen helyszín, egy ilyen produkció? Milyen esetleges nehézségekkel vagy könnyebbségekkel szembesülhetnek itt a művészek? Vágó Zsuzsi: Ami rendhagyóvá teszi a helyszínt, az a Pesti Vármegyeháza zárt udvara, ami megadja az intimitását az előadásnak. Közel érezhetjük magunkhoz a közönséget, láthatjuk a boldog arcokat, a legördülő könnyeket, és felszabadult hangulatot varázsolhatunk azáltal, hogy kommunikálhatunk a nézőkkel. A szép, klasszicista udvar jellege akusztikai szempontból is gazdagítja a koncertet. Csodálatos itt énekelni. Laki Péter: A szubrettekkel nagy táncaink vannak egy-egy operettslágerben, viszont a Vármegyeháza udvarán lévő színpad kicsi, így ezeket a koreográfiákat át kell terveznünk ilyenkor. Ám ez legyen a legkevesebb! J Miben nyújthat mást a nézőknek? Vágó Zsuzsi: Új élményt kaphat a közönség azáltal, hogy a művészek olyan dalokat is énekelnek, amelyeket még nem hallhattak tőlünk. Nekem ilyen például a Mozart! című musicalből a Csillagok aranya. Laki Péter: Egy nyári estén, a csillagok alatt énekelni ezeket a fantasztikus dalokat, zenekarral, ennyi ember előtt egy varázslat, egy csoda, ami nagy hatást gyakorol a nézőkre és ránk, fellépőkre is. A csodálatos fényfestés a falakon pedig csak még tovább fokozza a hangulatot. Milyen érzés számotokra ennyi kihagyás után újra színpadra állni? Ugyanolyan rutinosak vagytok, vagy elszoktatok kicsit a szerepléstől? Vágó Zsuzsi: Egy olyan izgalom lett úrrá rajtam, ami nem hasonlítható semmihez, és ez abból fakadt, hogy a lelkem utoljára márciusban fürödhetett ehhez hasonló sikerekben. Egy picit elszoktam a szerepléstől, és ez csakis abban nyilvánult meg, hogy éreztem azt a plusz izgalmat, ami más volt, mint eddig egy premier előtt. Még engem is meglepett, hogy mennyire meghatott az, hogy újra színpadon állhatok, és a közönség szeretetének energiáját szívhatom magamba. Laki Péter: Sok idő kimaradt, így vissza kellett szokni, pláne, hogy bírjuk szuflával az előadásokat. Nagyon vártuk már, hogy ismét eljöjjön ez a pillanat. Mi a kedvenc dalotok az Open Air koncertek repertoárjából, és miért? Vágó Zsuzsi: A Csillagok aranya a Mozart! című musicalből, amelyet ezen a hétvégén két alkalommal is elénekelek a közönségnek. Imádom Lévay Szilveszter nagyívű musicalslágereit, és Waldstätten bárónő szerepe és dalai még hiányoztak a repertoáromból. Laki Péter: Azokat a dalokat kedvelem, ahol a közönséget be tudjuk vonni kis játékokkal, vagy megénekeltethetjük őket. Ilyen a Jaj, cica, és a Cintányéros, cudar világ is. Előbbinél emlékszem, az első Operett Open Air koncerten a nézők között adtam elő a dalt, flörtölve a hölgyekkel, és a végén egy virágot téptem le – elnézést kérek a Vármegyeháza kertészetétől... –, és egy körülbelül 6 éves kislánynak adtam oda. Olyan boldogságot láttam az arcán, hogy az el nem mondható. További információ az Open Air Operett- és musicalgálákról itt található.

A sorozat utolsó három előadását, augusztus 20., 21., és 22-én tartják. Az interjút készítette: Bánkövi Dorottya – Budapesti Operettszínház

Fotó: Németh Anna - Budapesti Operettszínház [2020.08.19.]