Akusztik - Peter Kovary & The Royal Rebels koncert lesz a tévében Az ősz első Akusztik adásában egy hangos rockbanda, a Peter Kovary & The Royal Rebels ragadja magához a hangszert, ám ezúttal a rockdalok finom akusztikus dallamokká szelídülnek. Ugyan nem először csendülnek fel a zenekar számai ilyen hangszerelésben, azonban a hétfő este az M2 Petőfi Tv-n látható felvétel az első igazi unplugged koncertjük. „Korábban egy-egy dalt már előadtunk akusztikus hangszerelésben, többek között A Dal-ban 2017-ben, ám teljes hosszúságú koncertünk még nem volt. A zenekar tagjai közül többen vettek már részt hasonló produkcióban, sőt van köztünk olyan, aki korábban rendszeresen turnézott is akusztikus műsorral, szóval nem volt teljesen azért idegen tőlünk a műfaj". – fejtette ki Kőváry Péter, az együttes alapítója, aki azt is hozzátette, hogy ő igazi unplugged rajongó: -„Jómagam nagyon szeretem a klasszikus unplugged lemezeket, mint Eric Clapton vagy Rod Stewart, és nagy rajongója vagyok a 60-as 70-es évekbeli kaliforniai akusztikus rock zenének is, ilyen például az America, vagy a Crosby, Stills, Nash & Young." Az est során teljesen új köntösben csendülnek fel a zenekar dalai, mint az It's A Riot, vagy a Run For Cover. A Kimnowak - Lift című dalának és a The Black Crowes/Otis Redding - Hard To Handle-jének a feldolgozását pedig most hallhatja először a nagyérdemű. Ide kattintva elérhető egy rövid részlet a Peter Kovary & The Royal Rebels koncertjéből. A Peter Kovary & The Royal Rebels Akusztik 2020. szeptember 6-án 22:00 órai kezdettel hallható a Petőfi Rádióban, majd egy nappal később szeptember 7-én hétfőn, 22:15-kor a teljes koncert látható lesz az M2 Petőfi TV-n. [2020.09.04.]