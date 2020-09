Magyar együttessel lép fel a görög énekesnő A Szent Efrém Férfikarral lép színpadra Nektaria Karantzi A Szent Efrém Férfikarral lép színpadra Nektaria Karantzi görög énekesnő október 3-án az Orientale lumen sorozat idei zárókoncertjén a budapesti Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplomban. Az énekesnő és a Szent Efrém Férfikar a Szent Szűz előtti tiszteletadás jegyében ad koncertet - közölte az együttes az MTI-vel. Nektaria Karantzi a tradícionális görög szakrális éneklés egyik legelismertebb alakja, aki világszerte koncertezik.



A nyugati és keleti zenetörténetben és zeneelméletben egyaránt jártas énekesnő nemcsak előadóként, hanem muzikológusként is ismert, számos alkalommal tartott mesterkurzusokat nyugati egyetemeken, így az ovideoi egyetemen, a Sorbonne-on és a budapesti Zeneakadémián. Az eredetileg jogász végzettségű énekesnő már 14 éves korától tanulja és tökéletesíti tudását a bizánci vokális művészet területén. Koncertjein megmutatja a párhuzamokat és összefüggéseket a nyugati és a keleti tradíció között.



A Szent Efrém Férfikar 2002-ben alakult. A bizánci rítusú keresztény világ vokális örökségének kutatása, bemutatása mellett nagy hangsúlyt helyeznek az európai kortárs zene új kompozícióinak megszólaltatására és a magyar férfikari hagyomány ápolására is. MTI [2020.09.21.]

