Út a zenéhez - különleges művek az ÓDZ új sorozatában Út a zenéhez címmel indulnak az Óbudai Danubia Zenekar (ÓDZ) idei évadjának bérletes koncertjei a Zeneakadémián, a sorozatban kevésbé ismert remekművek is szerepelnek - hangzott el az M1 aktuális csatorna keddi műsorában. Ács Péter, a Óbudai Danubia Zenekar igazgatója a műsorban elmondta, hogy szeptemberben lesz Bartók Béla halálának 75. évfordulója, ebből az alkalmából a szeptember 23-ai évadnyitó zeneakadémiai koncerten a Divertimento is szerepel a repertoárban.

Hozzátette: egy-egy ismertebb mű mellett általában kevésbé ismert remekműveket is bemutatnak a közönségnek. Így az évadnyitó koncerten Bartók mellett szerepelnek Charles Ives, valamint Sibelius művei is. "Ezek a zeneszerzők nem alapítottak iskolát, nem tartoztak egyetlen klubhoz sem, mégis zsenik" - mondta Ács Péter. Rajtuk kívül felvették még a repertoárba egy fiatal angol zeneszerző, Thomas Ades műveit is, aki szintén ritkán szerepel a magyar koncerttermekben - tette hozzá.



Elmondta, hogy a november 20-ai zeneakadémiai hangversenyen három fiatal kortárs szerző fogja feldolgozni Bach egyik művét.



Beszélt arról is, hogy októberben folytatódik a Budapest Music Centerben az ÓDZ Zeneszerzőportrék-sorozata, amelyen Csajkovszkij művei kerülnek terítékre.



Kiemelte, hogy még mindig kevesen ismerik az '56-os forradalom legnagyszerűbb zenei lenyomatát, Lajtha VII. szimfóniáját, amely ritkán hangzik el élőben: ezt az adósságot szeretné törleszteni a zenekar, amikor a párizsi koncert után Budapesten is eljátsszák a művet az október 23-ai ünnephez kapcsolódóan. Hozzátette: a ritkán hallható remekműből koncertlemez készül.



A közönség nemcsak a helyszínen hallgathatja a zenekart, az egyik legnagyobb internetes portálon is közvetítik a koncerteket - tette hozzá.

MTI [2020.09.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.]

zeneszerzés szolgáltatás [2020.08.26.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu