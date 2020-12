Nagyszabású ünnepséggel készülnek a Royal Albert Hall 150. évfordulójára Jövőre ünneplik a londoni Royal Albert Hall 150. évfordulóját. A március 29-i születésnapi koncerten számos híresség, köztük Eric Clapton, Patti Smith és Matthew Bourne is fellép. A BBC News értesülése szerint a gálára Nile Rodgers komponál pophimnuszt, és David Arnoldnak, több James Bond-film és a Sherlock-tévésorozat zeneszerzőjének új művét is bemutatják.

A pandémia elleni védekezés szigorú szabályai miatt a Kensington negyedben álló intézményt idén 18 millió fontos (7 milliárd forintos) veszteség érte, továbbá 6,5 millió fontot (2,5 milliárd forintot) kellett visszafizetnie, hogy megtérítse a megvásárolt jegyek árát - emlékeztetett a BBC.



Az intézmény nehéz helyzete ellenére Craig Hassall, a Royal Albert Hall vezérigazgatója leszögezte, hogy a 150. évfordulós megemlékezésre teljes erőbevetéssel készülnek.



A Royal Albert Hallt 1871-ben Viktória királynő nyitotta meg. Az épületet a királynő néhai férjéről, Albert hercegről nevezték el. Számtalan rendezvénynek és előadásnak adott és ad otthont, köztük a BBC Proms koncertjeinek, az 1968-as Eurovíziós Dalfesztiválnak, filmpremiereknek és teniszversenyeknek is.



A brit politikai és társadalmi életben is szerepet kapott, falai között felszólalt Winston Churchill, a dalai láma, Nelson Mandela és a királyi család.



Idén az intézmény zömmel zárva maradt, ami először fordult elő történetében azóta, hogy a 2. világháborúban bombázták. Nyáron azonban meg tudták rendezni a Proms koncerteket, és popsztárok - köztük Niall Horan és Dua Lipa is - streamelt élő előadással jelentkeztek a színpadáról.



A március 29-i évfordulós koncerten David Arnold A Circle of Sound című "multimédiás látványosságát" adják elő teljes zenekari kísérettel, a Brit Nemzeti Ifjúsági Kórus és számos sztárfellépő részvételével. Az előadók között lesz Patti Smith, John Legend, Brian Wilson, Alfie Boe, Eric Clapton és Tinie Tempah.



A 2021-ben egész évben zajló évfordulós rendezvénysorozat keretében egyebek mellett Journeys címmel egyhetes fesztivállal emlékeznek meg az elmúlt 150 év bevándorlóinak életéről és életművéről. A Királyi Filharmonikus Zenekar pedig egy sor koncerttel ünnepli saját 75. születésnapját.



A 150. évfordulót a Királyi Pénzverdében készült 5 fontos emlékérme is megörökíti, továbbá a királynő előszavával készült könyv, amely a Hall történetét mutatja be.



Az előszó csütörtökön közzétett részletében II. Erzsébet felidézte "rendkívüli látásmódú" ükapja emlékét, a művészetek és kultúra iránti szenvedélyét, amelyben Viktória királynővel osztozott. A királynő arról is írt, hogy 1953 óta a Royal Albert Hall védnöke, családja és maga is számos eseményen jelen volt, amelyet falai között rendeztek meg.



"Amint elkezdi a következő 150 évét, remélem, hogy a Royal Albert Hall továbbra is virágozni fog, és még sok embernek nyílik lehetősége arra, hogy személyes élményeket szerezzen erről a csodálatos épületről" - fogalmazott II. Erzsébet.

