Zenés adventi kalendáriummal készült az ünnepekre a kecskeméti színház Zenés adventi kalendáriummal készült az ünnepekre a Kecskeméti Katona József Színház - közölte a teátrum az MTI-vel. Minden nap meglepetéssel szolgál a kecskeméti színház a hírlevelére feliratkozóknak: a társulat tagjai egy-egy zeneszámmal varázsolnak ünnepi hangulatot az otthonokba. A teátrum színészeinek, énekkari tagjainak és zenészeinek jóvoltából kedvelt dallamok csendülnek fel 24 napon keresztül, valamint egy balettetűd is látható lesz a színház táncosainak előadásában. Közben három darabbal készül a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház az újranyitásra: Eisemann Mihály operettjét, az Egy csók és más semmit a nagyszínház színpadán Szőcs Artur rendezésében, többek között Koltai-Nagy Balázs, Orth Péter, Szabó Dorottya, Pál Attila és Csombor Teréz főszereplésével láthatják a nézők. A népszerű operettben közreműködik a Kecskemét City Balett, a Kecskeméti Nemzeti Színház énekkara és zenekara is.

A Kelemen László Kamaraszínházban Woody Allen 1992-ben megjelent, Férjek és feleségek című filmjének színpadi adaptációja kel életre Szente Vajk rendezésében. A két házaspár tagjait Szemenyei János, Märcz Fruzsina, Hajdú Melinda és Adorjáni Bálint alakítja.



Danyi Judit és Hegedűs Zoltán szereplésével mutatják be a Jövőre, veled, itt 2. című darabot, amelyet Szerednyey Béla rendez.



Hajdú Melinda színésznő az első vendége a kecskeméti teátrum új podcastjának Itt vagyunk egymásnak címmel. Tóth Kata dramaturg beszélgetéseit a Spotify-on hallgathatja meg az érdeklődő közönség.



Emellett egy izgalmas új projekt is útjára indult Kecskeméten, hiszen film készül a korábbi, Csoportterápia "mjuzikelkámediből". A Galambos Attila, Szente Vajk és Bolba Tamás nevével fémjelzett darabot 2015-ben tűzte műsorra a színház. MTI [2020.12.13.]