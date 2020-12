Online térben lesz elérhető az István, a király rockopera szombat este Online térben lesz elérhető szombat este a Budapesti Operettszínház István, a király című rockoperája - hangzott el az M1 aktuális csatorna hétfői adásában. István szerepében Kocsis Dénes, Koppányként Dolhai Attila, Saroltként Polyák Lilla, Gizellaként Drahos Evelin áll színpadra. Az online előadás este 7 órakor kezdődik és csak az előadás időtartama alatt lesz látható. Székely Kriszta rendezése új értelmezését keresi a klasszikus történetnek, az előadás ezúttal a történelmi háttér helyett a mindenkori emberi tényezőkre helyezi a hangsúlyt - hangzott el az adásban.



Székely Kriszta rendezésében ezúttal igazi színházi előadást láthatnak nézők - hangsúlyozta Kocsis Dénes színész az M1 hétfői adásában. Mint mondta, üres színházban nézők nélkül játszani nem volt könnyű, de az előadás felvételekor egymástól merítettek erőt, hogy maximális teljesítményt tudjanak nyújtani.



A Saroltot megformáló Polyák Lilla életmentőnek nevezet az online közvetített előadást és mint mondta, fontos, hogy továbbra is jelen tudjanak maradni a nézők életében, de a közönség számára is fontos, hogy lássák a színészeket, akár az online térben. "Mindenki odaképzelte a közönséget, mi azzal a hittel vettük, hogy a nézőknek készül és a jelent próbáltuk akkor ott megélni"- emelte ki.



Kocsis Dénes beszélt arról is, sokáig nehéz volt megszabadulnia attól a gondolattól, hogy kik játszották előtte István szerepét. "Mostanra már a saját képemre lett formálva a szerep, amivel eggyé váltam" - hangsúlyozta, kiemelve: az előadás az emberi kapcsolatok felől közelíti meg a történetet, minden szereplőnek megvan benne a maga igazsága.



Polyák Lilla szerepéről azt mondta, hogy egy kemény anyát játszik, aki kezében tartja az irányítást. "Székely Kriszta rendező instrukciói alapján, az én feladatom volt felépíteni, hogy a darab végére Sarolt elfogadja, hogy át kell adnia fiának a gyeplőt" - hangsúlyozta a színész. MTI [2020.12.15.]