A Dal 2021: kihirdették a zsűritagok névsorát A Dal 2021 mezőnyének kihirdetéséhez hasonlóan, online sajtótájékoztató során jelentette be a műsor zsűrijének tagjait a közmédia január 15-én. A 10. alkalommal induló dalválasztó show-ban idén is négy szakmai kiválóság véleményezi a dalokat, köztük olyan is, aki első ízben kapott helyet az ítészek között. A bejelentés során először Vincze Lilla neve hangzott el. A Napóleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője a sajtótájékoztatón reflektált a 2020-ban a zeneipart sem kímélő nehézségekre, szerinte „A Dal töretlen népszerűségét bizonyítja, hogy aktivizálta az előadókat a járványhelyzet szülte körülmények közt is, fogódzót jelent a zenészek számára, ami miatt érdemes alkotni”. Az énekesnő kitért arra is, hogy a több mint 400 pályázat közül komoly kihívás volt kiválasztani a top 40-et.

Vincze Lillához az előző szériákból ismert tag, Nagy Feró csatlakozott, aki szintén harmadik alkalommal foglal helyet a zsűriben. A Beatrice frontembere köztudottan szókimondó az értékelések alkalmával, de ígérete szerint ebben az évadban visszafogottabb lesz, úgy véli, a tehetséget, a befektetett energiát és munkát meg kell becsülni. Felhívta a figyelmet, hogy A Dal más fajta verseny, és buzdította zenészeket, hogy jelentkezzenek, versenyezzenek a dalaikkal. Visszatérő zsűritagként köszöntötték Mező Misit, a Magna Cum Laude frontemberét, aki korábban két évadon keresztül méltatta hétről-hétre a versenyző dalokat. A zsűritag arról, hogy mitől egyedi A Dal úgy fogalmazott: „A Dal nem tehetségkutató, nem kell kutatni a tehetségeket, maguktól jelentkeznek. Ez dalválasztó műsor.” A Dal különlegessége a zenei stílusok sokszínűségben áll, a különböző műfajú produkciók versenyeznek egymással, emellett nem csak ismert előadók, zenekarok lépnek fel, teret és lehetőséget biztosít a feltörekvő tehetségeknek. A műsor értéket képez és értéket őriz.

Negyedik zsűritagként Ferenczi György csatlakozott. Az Artisjus- és kétszeres eMeRTon-díjas zenész, aki a Rackajam frontembere, a dalok akusztikus előadásának jelentőségéről beszélt, amely véleménye szerint jobban hagyja érvényesülni az énekest, a produkciónak ebben a verziójában sokkal inkább kiderül, miről is szól a dal. A zsűri összetétele is garancia arra, hogy egy felejthetetlen élő show-nak lehessünk szem- és fültanúi, amelyben együtt keressük az ország legjobb 2021-es magyar slágerét. A Dal 2021 élő adásait január 30-tól szombat esténként 19.35-től hét héten keresztül kísérhetik figyelemmel a nézők a Duna Televízión. A közmédia csatornája a magyar könnyűzene tehetségeit, az általuk létrehozott értékteremtő magyar nyelvű produkciókat hivatott segíteni a műsorral. A jubileumi évadban újdonság, hogy 40 produkciót láthatnak a nézők, amelyek részt vesznek az online Akusztik Dalversenyben is. A négy előválogatót két elődöntő követi. A fináléba 8 versenyző jut, mindkét elődöntőből 4-4 produkció. A március 13-ai döntőben a zsűri által legjobbnak ítélt, legtöbb pontot kapott 4 produkcióra szavazhatnak a nézők, az ő szavazataik alapján kerül kihirdetésre a végső győztes. A jubileumi műsor újdonsága, hogy a 8 döntősből a zsűri által kiválasztott legjobb négy dal előadója részesül zenei produkciójának fejlesztésére fordítható pénzjutalomban, nem csak a végső győztes. A Dal 2021 nyertese amellett, hogy lemezfelvétel és videoklip készítésére kap lehetőséget, átveheti a Petőfi Zenei Díj „év dala" elismerését. A műsorban az előző évhez hasonlóan több különdíjat is átadnak. A 10. évadban is gazdára talál „A Dal 2021 Legjobb Dalszöveg Írója" és „A Dal 2021 Felfedezettje" cím, egyben a Petőfi Zenei Díj „Az Év Szövegírója" és Petőfi Zenei Díj „Az Év Felfedezettje" díj. A Dal 2021 mezőnye (előadó – dalcím): anevemandras (Kállay Saunders) - Haza érek majd Andelic Jonathan - Áldom Balogh Eszter - Maradnék BariLaci - Féltelek. Beneath My Skin - Ébredj! Chain Bridge Pop - Messze valahol Csondor Kata - Bosszúállók Detti - Nem muszáj Down For Whatever - Zuhanás Galda Levente - Eredő GERENDĀS ft. Dárdai Blanka - Senkié Hajdu Erik - Szürke madár Hegedűs Bori és Tempfli Erik - Altató Katona Petra - Viszlát Múlt Kaukázus - Egyetlen szó Kozma Orsi - Változik a világ LivingRoom - Megtörtént LongStoryShort! - Talán Holnap Luscinia - Labirintus Mudfield - Nincs szerencsém Nági és Betti - Gyere velem Nagy Adri - Hol voltál Nagy Szilárd feat. Ragány Misa - Drága Hazám Name Project - Altass el No Sugar - Falak Noémo - Hableány Pejtsik Panna - Fehér Elefánt Phoenix RT feat Diószegi Kiki - Jelzőfény Pink & The Panthers - Sodor a Szél Radics Gigi - Egy vagy velem Siklósi Balázs - Csak egy IGEN Sőti Barbi - Érezz idebenn Süle Zsolt - Befúj Swing à la Django - Maradok Szabó Leslie - Legyen másnak is jó Szekér Gergő - Hazatérsz Szőke Nikoletta - Új esély Tortuga - Törnek az Ablakok Veréb Tomi - Miénk volt a Világ YOULÏ - A legjobb Érdemes követni A Dal 2021 honlapját (adal.hu), valamint a Facebook– és Instagram-oldalát is, amelyeken már az adások előtt megismerkedhetünk az indulókkal. Az oldalakon extra tartalmak, videók és cikkek is elérhetőek a műsorról. A Dal 2021 – január 30-tól a Duna Televízió műsorán 19.35-kor. [2021.01.15.]