A Folkstúdió ünnepi adásával kezdődik a Hagyományok Háza jubileumi éve A Folkstúdió ünnepi adásával kezdődik a magyar kultúra napján az idén 20 éves Hagyományok Háza és a 70 éves Magyar Állami Népi Együttes jubileumi éve. Amíg lehetővé válik a közönséggel való személyes találkozó, az online térben követhetőek a programok a Hagyományok Háza weboldalán - közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. A szervezők bíznak abban, hogy nyáron már megrendezhetik a határon túli professzionális néptáncegyüttesek fesztiválját a budapesti Corvin téren.



A néphagyomány jeles napjai köré, az ünnep jegyében szervezik meg az egész éven át futó tematikus napok sorozatot, az elmúlt évtizedek különböző generációit ültetik majd egy asztalhoz, hogy egy-egy területet különböző korokból és nézőpontokból megismerhessen a közönség. Ősszel szakmai konferenciát és szüreti bált terveznek szokásos programjaik mellé.



A kerek évfordulót igyekeznek nem csupán a visszatekintés jegyében megünnepelni, hanem a múlt tapasztalatain új projekteket építeni, a szűk szakmán túlmutató együttműködések, pályázatok, hazai és nemzetközi kezdeményezések egyaránt várhatóak.



Rábai Miklós, aki idén áprilisban lenne 100 éves, 1950-ben kapott megbízást az Állami Népi Együttes tánckarának megszervezésre. Az első fellépés 1951. április 4-én volt az Operaházban, a Mojszejev együttessel közösen. A Magyar Állami Népi Együttes Ének-, Zene- és Tánckarának első önálló bemutatóját 1951. május 14-én, a Városi Színházban (későbbi Erkel Színház) tartották, műsorán ez Ecseri lakodalmassal.



A Magyar Állami Népi Együttes idén a tervek szerint fellép majd többek között a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon és a Szegedi Szabadtéri Játékokon, őszre pedig már van meghívásuk Strasbourgba és Londonba is. A Magyar Állami Népi Együttes jubileumi székházi előadásaira a tánc- és a zenei élet kiemelkedő előadói közül hív vendégeket, az együttes mindennapjaiba bepillantást engedő fotóalbum jelenik meg, a hét évtizedet feldolgozó szabadtéri dokumentum- és fotókiállítást, valamint az együttes jelenkorát bemutató mozifilmet is bemutatnak majd.

