Klippremier: Ten Big Toys - Elegem van A Ten Big Toys zenekar 2020-ban debütált Tánc című klipes dalával. A tagok Rada Orsi - ének, Nickmann Ákos - gitár, Schmidt Erika - RK - basszusgitár, Piller Alex - dob. A koncertezés az ismert körülmények miatt elmaradt, de a csapat azóta is alkot, és jelenleg az Elegem van című új dalukkal támadnak. Szerintetek mennyire nehéz a jelenlegi helyzetben új formációként betörni a magyar zenei életbe?



Alex: Alapból se könnyű, a jelenlegi helyzetben ez pedig hatványozottan igaz. Mi mindenesetre bízunk magunkban, és bármi is lesz, nem állunk le.

Orsi: Online térben egy nagy kísérlet pályára lépni. Így is fogjuk fel ezt a helyzetet, csináljuk, amit szeretünk.

Erika: Mindennek ellenére szerencsések vagyunk, mert a visszajelzések alapján másoknak is tetszik, amit csinálunk. Folytatjuk tovább! Az új számotok címe Elegem Van. Miből van elegetek? Alex: Nekem főleg abból, hogy semmiből nincs elegem.

Orsi: Például a körforgásból, amiből nehéz kiszállni, de szinte mindig van okunk rá, hogy ez az érzés elöntsön minket. Ez nem ilyen megmondós általánosítás, hanem tényleg, mindenkit érint. Nekünk a lázadás az, hogy akik minket hallgatnak, velünk üvölthetik, hogy elegük van!

Erika: Mennénk már koncertezni!

Ákos: Elkaphatja az embert az az érzés, hogy valami nincs rendben az életében. De mennyivel lazább erről csinálni egy bulis számot, mint belesüppedni!



Dalszöveg

Ten Big Toys - Elegem van Kábelkötegek a bőröm alatt

Amik súgnak, hogy legyek tisztességes

Nem tudom, hogy leszek erre ma képes

Ha nem vagyok ínyenc, de mocskosul éhes Rágnék, de nyelni nem kéne már

Bekötött szemmel úszom az árral

De elmondom, hogy miért nem bírom idegekkel mostmár

Elegem van... Mindegy, mit akarsz te magadtól

Ha a kábelen átjön a feladatsor

Ha a csatlakozó kiszakad a falból

Ki a f@sz szól be és ki parancsol Másért nyalni nem kéne már

Falatonként rakom a sz@rból a várat

De elmondom, hogy miért nem bírom idegekkel mostmár

