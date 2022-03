Március 25-én mutatják be Vitézy László Az énekesnő című filmjét Szűcs Sándor egykori magyar futballválogatott és Kovács Erzsi táncdalénekes szerelmi kapcsolatának állít emléket és a kommunizmus borzalmait mutatja be Vitézy László Az énekesnő című játékfilmje, amelyet márius 25-én láthatnak először a nézők a Dunán. A futballista és a táncdalénekesnő az 1950-es években küzdött a boldogságért, de szerelmük a politikai hatalom játszmájának eszközévé vált - olvasható a Megafilm pénteki tájékoztatójában, amelyben felhívják a figyelmet arra, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából pénteken megjelent a film előzetese. A tragikus sorsú párt Vali és Vince karaktere jeleníti meg, Bánovits Vivianne és Herczegh Péter alakításában. A Megafilm produkciójában a további főbb szerepeket Tóth Ildikó, Szarvas József, Györgyi Anna, Fesztbaum Béla, Dörner György, Reviczky Gábor és Pindroch Csaba alakítják.



Mint írják, az 1950-es években ismertté váló táncdalénekesnő és a legendás focista szenvedélyes szerelmét nem nézte jó szemmel a "szocialista erkölcs", mindketten házasok voltak, ezért megpróbáltak disszidálni. Tervük nem sikerült, a labdarúgó elleni koncepciós pert megfélemlítésre használta a kommunista rendszer. A kettejük kapcsolatát alapul vevő alkotás nem csak egy életrajzi film, a történetben számos fikciós szál is fut. A történet korrajzot ad arról az időről, amikor a kommunista eszméket szolgálva bárkit kényszermunkatáborba vagy börtönbe zárhattak, akár halálra is ítélhettek.



Az énekesnő producerei Helmeczy Dorottya és Kálomista Gábor.



"Úgy is fogalmazhatok, hogy ez a film az +elmaradt nürnbergi per+ helyett készült" - idézi a tájékoztató Vitézy László rendezőt, aki kiemelte: alkotóként minden érdekli, ami emberi, és ebben a történetben egy olyan drámára talált, amelyen keresztül meg lehet fogni a "létező szocializmus" szörnyűségét, mert ezen keresztül a rendszer sötétsége átélhetővé, átérezhetővé válik. MTI [2022.03.01.]