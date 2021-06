Visszatér az Alpárfeszt? Íme a hivatalos közlemény! Nagyon úgy tűnik, hogy ez a nyár nem marad el, így itt az ideje, hogy az ország legzöldebb és legundergroundabb bulija is bejelentkezzen: új helyszínnel, és a tavalyi elmaradt parádét pótolva idén egy bónusz nappal ünnepli a szabad szezont a tiszai régió kedvenc kisfesztiválja. Az antimainstream zenei összejövetel 2021-ben sem változtat a minőségi szubkulturális menün: a reggae-től a funk muzsikán át egészen a fúziós- és modernmetal produkciókig, mindenféle izgalmas stílussal lazulhatsz a négynaposra nyújtott feszten.



Ráadásul már a közel 40 fellépő listája is hivatalos: sokak között például a LAZARVS, a Volumefeeder, a Baron Mantis, a Don Gatto, és a Kies zenekar trackjei izzítják majd a levegőt. S ahogy megszokhattuk már az Alpárfeszt eddigi éveiben, itt az együttesek mellett évről-évre egyre komolyabb hangsúlyt kap a bolygóvédelem is. Egyik első hazai fesztiválként ugyanis az Alpárfeszt crew már évek óta kitiltotta a PET palackokat a buliból, a piát pedig kizárólag újrahasznosítható poharakba mérik majd ezen a nyáron is. FONTOS INFÓ: Bár a Tisza-parti chill-élmény és az Alpárfeszt - mint brand - örök, de a szervezőkön kívülálló okokból a fesztivál idén már nem a sokéves törzshelyén, hanem a lakiteleki autós kempingben várja majd a közönségét. A rendezvény a hatályos kormányrendeleteknek megfelelően, kizárólag védettségi igazolvánnyal látogatható! Megértéseteket köszönjük! Alpárfeszt 2021:

Időpont: 2021. június 30. - július 3.

Helyszín: Lakitelek, Tőserdő Autós Kemping További információ a 2021-es fesztivál hivatalos Facebook eseményén! [2021.06.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu