Valamit régen keresek - megérkezett az új nyári dal a vízipólós énekestől Fülbemászó sláger várományos szerzemény a vízipólós énekestől A Bánhidy András Valamit régen keresek című vadiúj dallal jelentkezett, a tőle már megszokott akusztikus gitáros hangszerelésben, azonnal magával ragadós dalszöveggel. A dal készítésében ezúttal is Dandó Zoli gitáros-hangmérnök vett részt, így nem is csoda, hogy egyre több rádió forgatja a könnyed szerezményt, sőt, a Petőfi Rádióban premierezett néhány hete. András jelenleg első nagylemezén dolgozik, valamint az első szóló fellépéseire készül, amelyeken akusztikus gitárral fogja kísérni magát, szerzői estek formájában, csakúgy, mint példaképe, Ed Sheeran. Természetesen a zenekarával, a NotBad-del is várhatóak koncertek, ezek pedig az énekes rockosabb énjét fogják bemutatni a közönségnek. Valamit régen keresek a dal meghallgahtató itt: [2021.06.29.]