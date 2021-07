Fazakas Júlia Parafrázisok kiállítása a Városmajorban Fazakas Júlia Básti Lajos-díjas színésznő még a karantén alatt határozta el, hogy híres festményeket egy szál mobillal, az otthonában talált tárgyakból, némi sminkkel, ügyes utómunkával és sok-sok kreativitással reprodukál. A naponta megjelenő újabb és újabb képeknek hamarosan hatalmas rajongótábora lett a Facebookon. Az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színéter ezekből a fotókból választotta ki az alkotóval közösen a 40 legizgalmasabb képet, amelyeket a Hunyadi téren láthatott tavasszal a nagyközönség. A parafrázisok nagy felbontásban, az eredeti alkotásokkal párba állítva most a Városmajori Szabadtéri Színpad körül is megtekinthető. A kiállítás megnyitó eseményén a Városmajori Szabadtéri Színpad részéről Tóth Sándor produkciós vezető köszöntötte az egybegyűlteket, Gálvölgyi Dóra, az Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér vezérigazgatója mesélt a kiállítás előzményeiről, míg Artner Sisso Fazakas Júlia képeiről mondta el gondolatait. A megnyitó zárásaként Ágoston Béla, Rozs Tamás zenészek és Pál András színművész örömmuzsikáját hallhatta a közönség. „Még 2020. márciusában, a karantén elején láttam egy Getty Múzeumos festményutánzatot a neten, és izgalmasnak találtam. Aztán a Szépművészeti Múzeum is elindított egy online játékot, minden héten vártak egy parafrázist, a legjobbak nyertek, hát én is beküldtem egyet: és nyertem vele. Ez volt a Szent Rókus parafrázisom. Attól kezdve behúzott a műfaj, észre sem vettem, hogy már magamnak játszom a négy fal között. … Hosszú, macerás folyamat egy ilyen utánzat elkészítése, de a végtermék mindenért kárpótol. A képek pikantériája, hogy én fotózom őket telefonnal, ahogy az utómunkákat is azzal készítem, különböző applikációk segítségével.” Fazakas Júlia Básti Lajos-díjas színésznő Székelyudvarhelyen született, a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen tanulta a mesterséget. 2000 óta él Budapesten, azóta sok színházban játszott, többek között a Szkéné, a József Attila, az RS9 Színházban, a Stúdió K-ban, a TRIP hajón, a Tatabányai Jászai Mari Színházban. Jelenleg a Spirit Színházban próbálja a Páros hármas című zenés vígjátékot. Régóta énekel zenekarokban: az Eugenia Formációban, amely a román, orosz, lengyel, balkáni sírvavigadós punk képviselője, a Maria Tănase román énekesnő dalait feldolgozó DOR-ban, a saját pop-rock és lírai dalokat játszó Pozitív mellékhatásban vagy a balkán világzenei együttesben, a Trandafirban. A kamera másik oldalán is szívesen áll: éveken át a d1 tv-csatornán futott az általa készített Kérem a színpadra! című színházi műsor, amelynek rendezője és szerkesztője is volt egyben. Szeret képeket festeni, ékszereket készíteni, babákat varrni, sokan ismerik, szeretik és gyűjtik az általa megálmodott Jubabákat. Sokoldalú művész, a jelmeztervezésbe is belekóstolt: a Frida Kahlo balladája előadáshoz, amiben ő maga játssza a címszerepet, a Boszorkányház nagyjátékfilmhez, valamint az Utcaszínházi Alkotóközösség Bestiarium Budapestiensis című előadásához is ő álmodta meg a jelmezeket.



