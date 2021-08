Ekkor jön a Sztárban sztár leszek! a TV2-n Már csak alig pár hét, és újra képernyőn a TV2 nagyszabású showja, a Sztárban sztár leszek! második szériája. A műsort, amelyben ismét civil jelentkezők mutathatják meg rátermettségüket, szeptember 4-től szombat és vasárnap esténként láthatják majd a nézők. Az előválogatókra érkező több ezer jelentkező már az első pillanatban feladta a mestereknek a leckét, Tóth Gabinak, Köllő Babettnek, Majkának és Pápai Jocinak a derűs pillanatok mellett sokszor egymással is meg kellett harcolnia, mikor egy-egy versenyző sorsáról döntöttek. “Sokat küzdöttünk egymással, számtalan vitás helyzet volt, de rengeteget nevettünk is. Durva érzelmi hullámvasút volt az egész, én például többször sírva fakadtam - hol az egyik mestertársammal kialakult vita miatt, hol pedig egy-egy énekes produkcióját könnyeztem meg. Meghökkentő előadókból sem volt hiány, több olyan versenyző is érkezett, aki annyira extrém jelmezben állt színpadra, hogy halálfélelmünk volt a stúdióban” – árulta el Köllő Babett. Pápai Joci azt mondta: elképesztően tehetséges új generációt fognak látni a nézők a TV2 képernyőjén hétről hétre, fantasztikus meglepetésekkel. És természetesen vicces produkciók is lesznek bőven, egyszóval garantált a szórakoztatás. Sztárban sztár leszek! előválogatók szeptember 4-től szombat-vasárnap este a TV2-n! [2021.08.17.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu