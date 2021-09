Láttad már? Radics Gigi feat. Burai - A nagy semmi videoklip Láttad már? Radics Gigi feat. Burai - A nagy semmi videoklip Nem jó se veled, se nélküled

Megszakad a szívem, ez őrület

Most azt akarod, aludjak itt veled

Mert még rabod vagyok Máskor elítélsz, most jó neked

Ha a hálószobánkba betévedek

Nem értelek tisztán

Most mért kell a jó kislány? Radics Gigi feat. Burai - A nagy semmi dalszöveg [2021.09.21.] Megosztom: