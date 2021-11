Campus fesztivál 2022 - infok itt A tervek szerint 2022. július 20-24. Debrecen - nagyerdőben rendezik a következ Campus Fesztivált Jöhetnek az első nevek?!



Tiësto (NL) / Aurora (NO) / The Toy Dolls (UK) / Jungle by Night (NL)



